L’Istituto nautico di Pizzo festeggia i 150 anni di storia – Video

Una giornata storica per l’Istituto Nautico di Pizzo Calabro. Alla presenza delle massime autorità locali, sono stati infatti celebrati i primi 150 anni di vita della scuola considerata un’eccellenza del territorio. Era l’8 marzo 1874 quando venne emanato il regio decreto di “Reale Scuola Nautica e di Costruzioni”, abilitata a preparare capitani di gran cabotaggio e costruttori navali di 2° classe. Fu nel 1959 che assunse la denominazione di Istituto tecnico nautico, mentre nel 1976 si trasferì nei locali di via Prangi. Numerosi gli ospiti che hanno preso parte all’evento, tra gli altri il procuratore di Vibo Camillo Falvo, il prefetto Paolo Giovanni Grieco, il questore Cristiano Tatarelli, il sindaco di Pizzo Sergio Pititto, il docente universitario Antonio Viscomi. Un’occasione, quella di oggi, per inaugurare anche il laboratorio di Logistica, e il simulatore di volo che andranno ad arricchire l’offerta formativa. Soddisfatto il dirigente scolastico Francesco Vinci: «Ringrazio tutte le autorità intervenute per festeggiare questa giornata importantissima per noi. È anche un’occasione per illustrare le novità – ha proseguito il dirigente -: abbiamo degli attrezzi veramente innovativi come le due stampanti 3D e un robot di ultima generazione. Stesso discorso per quanto riguarda il simulatore di volo: è un Boeing 737 dell’ultima generazione. I ragazzi qui hanno la possibilità appunto di simulare il volo e di prepararsi per accedere al mondo del lavoro», ha concluso Vinci.

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

LEGGI ANCHE: Pizzo, l’istituto nautico pronto a festeggiare i 150 anni di attività