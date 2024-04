Anima Christi, lo speciale di LaC Tv sui riti della Settimana Santa in Calabria – Video

I riti di Pasqua in Calabria rappresentano da sempre un mix di tradizione, fede e devozione popolare. Dalla Naca di Davoli all’Affrontata di Vibo, dai vattienti di Nocera ai Battenti di Verbicaro sino al Caracolo di Caulonia. Anima Christi è il titolo dello speciale andato in onda su LaC Tv: immagini e voci per raccontare l’attesa e la commozione delle comunità che nella Santa Pasqua riscoprono l’essenza stessa della propria identità catalizzata dal sentimento religioso di un intero popolo.

