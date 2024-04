Il Comune di Dinami conferisce la cittadinanza onoraria a don Giuseppe Pititto. L’attuale parroco “in solidum” della basilica cattedrale “Santa Maria Assunta-San Nicola” di Mileto è stato per diversi anni, e fino al settembre del 2022, alla guida delle comunità parrocchiali “Santa Marina” e “Santa Maria delle Grazie” delle frazioni Melicuccà e Monsoreto. Riuscendo, evidentemente, a lasciare il segno tra giovani e meno giovani che si è ritrovato a servire su quel territorio. Il conferimento della cittadinanza onoraria gli sarà tributato in modo ufficiale domani, mercoledì 10 aprile, nel corso di una sessione straordinaria del consiglio comunale. L’appuntamento è, eccezionalmente, presso la sede del Centro di aggregazione giovanile di Melicuccà di Dinami. Una scelta non a caso, da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonino Di Bella, motivata dall’“intensa attività espletata dal parroco in predetta frazione”. L’inizio della sessione straordinaria dell’assise consiliare è programmato per le ore 18:30. Un incontro pubblico a cui si è già data appuntamento tutta la popolazione residente sul territorio comunale di Dinami, e non solo, desiderosa di ritrovarsi ancora una volta insieme al “suo” indimenticato e amato parroco, di esternagli affetto e gratitudine e di poterlo nuovamente riabbracciare. Don Giuseppe Pititto, nato 38 anni fa a San Giovanni di Mileto, riveste attualmente anche la carica di Addetto alla segreteria particolare del vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro. Dopo aver studiato a Roma, ad oggi, ovunque è stato chiamato a svolgere la sua attività pastorale, si è contraddistinto per la sua affabilità e sensibilità, per il suo vivere il sacerdozio nel senso vero del termine, in modo credibile e senza compromessi di sorta e per le molteplici attività sociali e religiose portate avanti a favore delle fasce deboli della popolazione. Caratteristiche che lo portano a farsi particolarmente amare dai suoi parrocchiani.

LEGGI ANCHE: Mileto, entra nel vivo la festa in onore di Maria Santissima della Cattolica

Mileto, il Museo statale e le sue bellezze al centro dell’interesse del Ministero della cultura