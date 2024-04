La battaglia dei tirocinanti calabresi al centro della puntata odierna di Dentro la notizia

Non è ancora finita la battaglia dei tirocinanti calabresi. Il futuro dell’occupazione è incerto, mentre la possibilità di assunzione rimane un’illusione per i 4mila tirocinanti distribuiti in circa 450 amministrazioni pubbliche calabresi. Nei giorni scorsi i sindacati hanno lanciato l’allarme: l’approvazione dell’emendamento nell’ambito del decreto Milleproroghe rischia di rimanere lettera morta in quanto manca la dotazione finanziaria affinché gli Enti possano procedere con le assunzioni. Ne parleremo nella puntata di oggi di Dentro la Notizia: in studio Pier Paolo Cambareri; in diretta da Bisignano Salvatore Bruno che avrà ospite il consigliere provinciale Francesco Chiaravalle, oltre ad alcuni tirocinanti e a sindacalisti della Cisl.

Dove vedere la puntata

Dentro la Notizia va in onda dal lunedì al venerdì in onda alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24.it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito lacplay.it.