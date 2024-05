Successo a Tropea per il Costa degli Dei Cocktail Competition

Si è svolta ieri presso l’istituto di istruzione superiore P. Galluppi servizi enogastronomici di Tropea la manifestazione “Costa degli Dei cocktail Competition – barman per un giorno”, promossa dal professore Pierangelo Cuda con la collaborazione e organizzazione dell’associazione Cocktails & Dreams di Vibo Marina, nelle persone del presidente Francesco Calzone e del suo vice Salvatore Grasso. L’evento è stato condotto da Francesco Messina, noto creator digitale e meglio conosciuto sui social come “T’Appatumi” e le musiche di Dj Simon. La competition ha visto come protagonisti gli alunni dell’istituto, sia dei corsi diurni che serali, nonché altri partecipanti non appartenenti allo stesso, vista la presenza della categoria Open. Tutti i partecipanti si sono contraddistinti per impegno e dedizione, come anche evidenziato dall’intervento del dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli che ha altresì sottolineato come eventi di questo genere rappresentano delle competizioni ma anche un modo per accrescere competenze e professionalità per un migliore approccio al mondo del lavoro.

La manifestazione si è conclusa con un ricco buffet offerto e preparato dai ragazzi dell’istituto, guidati dai professori Loiacono e Mantegna. Sponsor della manifestazione: Amaro numero 05, Red Bull, Odk, Bartendermania.com, M&C Food, Estro e Gusto, Caffè Carichissimo, Calma Comunicazione. Tutti hanno contribuito con prodotti e premi.

I vincitori delle categorie

Classifica Categoria “Istituto Galluppi”:

1° Coppia composta da Giuliano Francesco e Rossi Agostino

2° Coppia composta da Campisi Giada e Scrugli Asia

3° Coppia composta da Salamò Pietro e Collia Francesco

Classifica Categoria “Open”

1° Rizzo Raffaella

2° Puija Simone

3° Prostamo Dario

Premio speciale miglior decorazione Dario Prostamo.