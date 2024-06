Nicotera si prepara all’estate con nuove aree pedonali: ecco le vie interessate e gli orari

L'ordinanza entrerà in vigore da sabato 29 giugno e riguarderà il centro storico, con lo scopo di renderlo più fruibile ai visitatori e non solo

Nicotera si prepara all’estate con l’istituzione di nuove aree pedonali, in vigore da sabato 29 giugno. Lo dispone un’ordinanza sulla circolazione stradale firmata dal responsabile dell’area di Vigilanza Angelo Grande e dal comandante della Polizia locale Gregorio Milidoni, dopo la nota con la quale il sindaco Giuseppe Marasco ha trasmesso le relative direttive. L’ordinanza riguarda le principali vie del centro storico, con lo scopo di renderle più fruibili da un punto di vista ambientale e culturale. Ma non solo, gli obiettivi sono anche quelli di garantire la sicurezza dei pedoni ed evitare traffico e relativo inquinamento nelle zone centrali della cittadina, in un periodo in cui le presenze aumentano.

Dunque a partire da sabato prossimo e fino al 30 settembre saranno accessibili ai soli pedoni le seguenti zone:

– Largo Il Guiscardo dalla Lamia alla via Castello, h24.

– Viale Luigi Razza nel tratto compreso tra l’intersezione con via Casolare e la via Castello, dalle ore 18:30 alle 7:00.

– Piazza Garibaldi e Corso Medameo, dalle ore 20:00 alle 7:00

Per tutto il mese d’agosto (da giorno 1 al 31), inoltre, sarà area pedonale anche Corso Cavour dalle ore 22:00 alle 7:00, con accesso consentito solo a residenti in Via Borgo e in Corso Umberto I. Ovviamente in tutte le aree pedonali potranno transitare forze dell’ordine e mezzi di soccorso.