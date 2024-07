Limbadi, gli ospiti di Villa Arcobaleno in visita al porto di Gioia Tauro

Giornata densa di significati per gli ospiti della Residenza sanitaria assistenziale “Villa Arcobaleno” di Limbadi. La struttura si occupa da tempo di riabilitazione psichiatrica. In questo contesto, nei giorni scorsi i suoi pazienti si sono recati in visita ufficiale al porto di Gioia Tauro, accompagnati dal responsabile Vincenzo Gradia, dall’educatore Salvatore Crupi, dall’infermiere Michele Iaconis, dalla dottoressa Rosalba Sesto e dalle volontarie Graziella Blasi, Annamaria Lazzaro e Lucia D’Agostino. Ad accoglierli, il presidente dell’autorità portuale Andrea Agostinelli, affiancato dalla responsabile alla comunicazione Concetta Schiariti. L’ammiraglio ha nell’occasione illustrato ai presenti la storia, le attività e i servizi che svolge la struttura portuale, la ricaduta dal punto di vista occupazionale e dello sviluppo che questa ha su tutto il territorio calabrese e sul bacino del Mediterraneo.

Lo stesso presidente ha anche risposto puntualmente e con vivo interesse alle tante domande rivoltegli dai pazienti della Rsa. L’incontro all’interno del porto di Gioia Tauro è proseguito con una visita guidata proposta agli ospiti di “Villa Arcobaleno” dalla responsabile alla comunicazione Schiariti. «L’iniziativa – sottolineano al riguardo i responsabili della Residenza sanitaria assistenziale di Limbadi – rientra in quelle attività di riabilitazione che consentono ai nostri ospiti di coltivare momenti di socializzazione e spunti di conoscenza del territorio, al fine di mantenere vivi, costanti e continui i contatti con la società e la comunità. Una visita molto gratificante, accolta da tutti loro con grande interesse e partecipazione».