Meglio tardi che mai, iniziati i lavori di bitumazione della ex 522. Ma siamo nel pieno della stagione turistica

Come annunciato da Il Vibonese qualche giorno fa, sono iniziati i lavori di bitumazione dei tratti più ammalorati della dell’ex Statale 522, la Strada del mare oggi provinciale, che collega Pizzo a Tropea. Senza dubbio l’arteria vibonese più trafficata in estate, perché conduce a tutte le località balneari della Costa degli dei. Nei giorni scorsi si era proceduto allo sfalcio dell’erba alta e dei canneti che costeggiano la strada, spesso riducendo notevolmente la visibilità, con gravi rischi per la circolazione.

Meglio tardi che mai. Restano tutte le perplessità legate alla tempestività degli interventi che si stanno effettuando, visto che ormai siamo nel pieno della stagione turistica, anche se il clou degli arrivi, come sempre, ci sarà ad agosto.

Nei giorni scorsi, l’ex 522 era stata al centro del dibattito proprio per lo stato di abbandono che spesso la caratterizza, con vegetazione sempre più protesa verso la carreggiata, buche e immondizia a bordo strada. La questione aveva assunto nuova centralità dopo la lettera di un turista veneto alla nostra redazione, in cui si contrapponeva la bellezza paesaggistica al degrado delle strade. Del caso si è occupato anche il capogruppo del Misto in Consiglio regionale, Antonio Lo Schiavo, che ha definito la ex 522 «vergogna della Calabria», chiedendo che l’arteria tornasse sotto la competenza dell’Anas.

In questi giorni altre strade provinciali, nelle zone interne, sono interessate da lavori di questo genere. Ad esempio lungo la numero 29, che collega Nicotera a Monte Poro: qui dopo la pulizia dei bordi stradali, si è proceduto alla bitumazione dei tratti più dissestati. Ad aiutare la Provincia, soprattutto per lo sfalcio della vegetazione in eccesso, ci sono anche i mezzi e gli uomini di Calabria Verde.