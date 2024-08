L’estate di Nicotera entra nel vivo. Tanta musica, buon cibo e divertimento: ecco tutti gli eventi

Un’estate che dal punto di vista turistico sembra essere partita col piede giusto. Il mare cristallino come non lo si vedeva da tempo e i parcheggi gratuiti hanno attratto a Nicotera tantissimi bagnanti, per tutto il mese di luglio e per questo inizio di agosto. Un mese che ora vuole essere ancora più “allettante” grazie al calendario di eventi messo a punto dall’amministrazione comunale, in collaborazione con parrocchie e un gruppo di commercianti della frazione Marina.

Un agosto ricco di eventi, tra sagre, musica e divertimento, a Nicotera centro soprattutto ma anche nelle frazioni, in particolare appunto in quella più vicina al mare. Tra gli appuntamenti salienti, la sagra paesana del 9 agosto che quest’anno è giunta alla sua 27esima edizione: una manifestazione imperdibile per assaporare sapori che “sanno di una volta”. Il 12 agosto nella frazione Preitoni ci sarà la sagra del vino (40esima edizione) E ancora, la sagra del pesce spada che si terrà invece il 17 agosto a Nicotera Marina, grazie all’impegno del locale gruppo di Protezione civile. La giornata di Ferragosto poi sarà dedicata ai festeggiamenti della Madonna dell’Assunta, che culmineranno alle ore 22 in piazza Santa Caterina, a Nicotera superiore, con l’atteso concerto di Mimmo Cavallaro.

Tanta musica folk calabrese nell’estate nicoterese: ci saranno ad esempio anche i Gioia popolare (il 13 agosto) e gli Etnosound (il 25 a Nicotera Marina). Sempre il lungomare di Nicotera Marina, il 18 agosto, accoglierà la musica di Samuel Malvaso. Il 21 agosto, poi, a Nicotera superiore sarà la volta de Le orme dei Pooh.

Il calendario degli eventi è stato stilato dall’amministrazione comunale e in particolare dall’assessorato al Turismo guidato da Antonio La Malfa. Hanno contribuito parrocchie, associazioni e alcuni commercianti. Nello specifico, si tratta di un gruppo di commercianti di Nicotera Marina che ha deciso di unirsi «per riportare la città ai fasti di un tempo». «L’obiettivo è chiaro – spiegano – far risplendere il nostro paese attraverso la collaborazione e l’entusiasmo di tutti. Il 7 agosto, la nostra estate si apre con il celebre comico calabrese Tonino Pironaci, accompagnato dai tradizionali panini con la salsiccia. Il 16 agosto, invece, sarà la volta di un Dj set esplosivo con Mr Hyde e Tigerman, insieme ai vocalist Diabolika e Miss Morena, direttamente da Canale 5, dove ha conquistato il pubblico con le sue partecipazioni a programmi di successo come “Il Muro” e “All Together Now”. La serata includerà anche uno schiuma party e spettacolari effetti speciali». Dai commercianti anche l’invito «a partecipare e a unirsi al nostro progetto. Solo con l’unione possiamo far risplendere Nicotera Marina». Di seguito il cartellone degli eventi completo.