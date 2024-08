Il Banco alimentare di Vibo senza sede, le associazioni affiliate pronte al confronto con il sindaco Romeo

Poter contare su una struttura idonea e proseguire l’attività di sostegno alle famiglie in difficoltà tramite la distribuzione di derrate alimentari. È quanto chiedono a gran voce diverse associazioni di volontariato affiliate al Banco alimentare Calabria attive a Vibo Valentia per poter proseguire il proprio impegno sul territorio. Sono centinaia le famiglie che mensilmente bussano alle porte dei sodalizi per un pacco di spesa. Eppure, il servizio, di cui il comprensorio vibonese non può fare a meno, costantemente fa i conti con la mancanza di una sede adeguata.

Da qui la convergenza di varie associazioni nel comitato “L’unione fa la forza”, nato con l’obiettivo di rappresentare le varie realtà operative in città e in provincia nel confronto con le istituzioni. Per la mattinata di mercoledì, dalle ore 10.00, è previsto un incontro con il sindaco di Vibo, Enzo Romeo, con i dirigenti del Centro di distribuzione provinciale di Vibo Valentia del Banco alimentare, nonché con il gruppo “L’unione fa la forza”.

L’incontro con il sindaco

Enzo Romeo

«L’oggetto della discussione – anticipano i membri delle associazioni- riguarda la richiesta dell’organizzazione Banco alimentare provinciale di ricevere una struttura idonea da consentire all’ente fondato da don Luigi Giussani di espletare il servizio di assistenza attraverso la distribuzione mensile di prodotti alimentari di prima necessità alle numerose famiglie bisognose presenti nel territorio provinciale».

Un confronto atteso da tempo: «Dopo anni di assoluto silenzio da parte delle Istituzioni- grazie alla sensibilità ed umanità del sindaco Enzo Romeo e dell’ amministrazione comunale della città di Vibo Valentia, all’impegno del consigliere di maggioranza Dina Satriani che ha fatto da tramite tra le parti, facilitandone l’incontro con il gruppo dirigenti responsabili del Banco alimentare provinciale di Vibo Valentia e dal dinamico comitato “L’unione fa la forza”- si è giunti all’importante incontro di mercoledì nell’ambito del quale tutti si augurano una pronta soluzione all’ annosa questione». Oltre al primo cittadino Romeo, alla consigliera Satriani, negli uffici del sindaco non mancheranno Antonello Murone in qualità di presidente del Banco alimentare provinciale di Vibo Valentia e alcuni referenti del comitato “L’unione fa la forza”, quali Giuseppe De Caria di Pizzo e Gaetano La Rocca di Briatico.