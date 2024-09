Fidapa, anche nel Vibonese si rinnova il suggestivo rito della Cerimonia delle Candele

A cura della Fidapa (Federazione italiana donne, arti, professioni e affari) si è consumato anche quest’anno il tradizionale rito della “Cerimonia delle Candele”. È, questo, l’appuntamento più significativo e atteso dalla realtà sociale, sorta 94 anni fa con l’intento di valorizzare ed incentivare la figura e le professionalità delle donne di tutto il mondo. L’apposita cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice del “Galìa Luxury resort”. Nell’occasione la presidente della sezione di Vibo Valentia Rossella Giordano ha ricordato come l’accensione delle candele, nelle diverse cromie, simboleggi l’abbraccio di tutte le donne del mondo aderenti alla Fidapa Bpw international ed esprima la condivisione dei valori e degli obiettivi a cui l’associazione si ispira.

Tra i presenti alla serata, anche il presidente del Distretto Sud-Ovest Franca Dora Mannarino, la segretaria dello stesso Distretto Laura Gualtieri, la garante nazionale Angela Procopio, la consigliera di Parità effettiva della provincia di Vibo Valentia Sandra Genco, le socie fidapine e numerosi ospiti. Il cerimoniale ha previsto anche la presentazione e l’affidamento della spilla di rappresentanza a quattro nuove socie e il conferimento del premio “Eccellenza del territorio Fidapa” a Carmela Genco. L’imprenditrice vibonese è stata insignita negli anni ‘80 dall’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini dell’onorificenza di “Cavaliere del Lavoro”. È stata, tra l’altro, una delle fondatrici di “Donne imprese Confartigianato”, rivestendo per 15 anni il ruolo di vicepresidente nazionale. Consigliera di Parità in Calabria per 5 anni, ha fatto anche parte del direttivo “Trasporti Assindustria” e da 13 anni è presidente degli “Ex allievi di Don Bosco”. Insignita per l’impegno in questo ruolo e servizio del “Distintivo d’oro”, negli ultimi anni ha costruito insieme ai figli tre villaggi turistici in Calabria, creando stagionalmente 120 nuovi posti di lavoro.