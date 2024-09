Turismo delle radici: il Poro si apre al mondo tra saperi e sapori con il progetto Rural Experiences

Spilinga, Rombiolo, Gerocarne, Jonadi e Filogaso i Comuni che hanno aderito all'iniziativa creata e coordinata da Enzo Scordo, fondatore di Visit Mediterraneo, per far scoprire le tradizioni delle aree rurali

Sono cinque i Comuni che hanno inteso aderire al progetto denominato Rural Experiences, incentrato sul turismo delle radici, creato e coordinato da Vincenzo Scordo fondatore di Visit Mediterraneo. Un itinerario tra le aree rurali del vibonese, per riscoprire le proprie radici partendo dalle tradizioni enogastronomiche ed artigianali. «L’iniziativa, finanziata da Maeci per circa 5mila euro a Comune, prevede – ci ha fatto sapere Scordo – la creazione di campagne di marketing e comunicazione internazionale e creazioni laboratori nei cinque borghi. Un modesto contributo, ma utilizzato in maniera funzionale ed operativa per la promozione turistica ed il marketing territoriale dei territori coinvolti».

Il laboratorio sull’olivicoltura allestito a Filogaso

Le esperienze da far vivere al turista delle radici sono già state effettuate «a Spilinga, con un laboratorio sulla realizzazione della ‘nduja e dei salumi, che ha visto la collaborazione dell’Accademia della cucina mediterranea; Rombiolo, con un laboratorio interamente dedicato alla produzione del formaggio Pecorino del Poro, grazie alla partecipazione del Consorzio Pecorino del Poro. A Gerocarne invece, il laboratorio si è incentrato sull’arte dei maestri vasai; a Jonadi abbiamo realizzato un laboratorio sulla realizzazione della pasta artigianale “fileda”, mentre a Filogaso – ha poi specificato Scordo – abbiamo dato spazio all’olivicoltura per la produzione dell’olio extra vergine e promuovere la Tonda di Filogaso».

I vasai di Gerocarne

L’obbiettivo del progetto «è quello di creare un itinerario turistico alternativo per i discendenti calabresi e per i viaggiatori – ha sottolineato Scordo -, partendo dalle experiences sui prodotti enogastronomici e artigianali. Così da permettere ai futuri ospiti di scoprire i saperi e i sapori delle aree rurali, vivendo un’esperienza autentica ed a stretto contatto con le comunità locali. In piena linea con la vision che Visit Mediterraneo porta avanti da anni: promuovere le aree rurali attraverso il turismo esperienziale ed enogastronomico in maniera responsabile e sostenibile». Inoltre, «in questa settimana abbiamo terminato le riprese del video spot ufficiale – ha poi aggiunto Scordo -, con la consapevolezza di poter raccontare al mondo un potenziale ancora nascosto. In grade di creare economie locali e sviluppo territoriale».

Il progetto Rural Experiences è stato realizzato insieme a Visit Italy, il primo canale indipendente per la promozione dell’Italia nel mondo. Il video spot ufficiale, coordinato dal producer di Visit Italy Danilo Zanghi, avrà come testimonial ufficiale l’attrice italo-americana Christie Peruso, tra le più importanti talent del portale Visit Italy.