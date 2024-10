San Calogero, dopo 40 anni di onorato servizio va in pensione il medico Antonio Vallone

di Marco Galati

«Il dottore Antonio Vallone comunica che dal primo novembre andrà in pensione. Ringrazia per la fiducia accordatagli e augura a tutti ogni bene». È questo il cartello che si legge, da qualche giorno, nell’ambulatorio privato del medico Vallone a San Calogero. Parole asciutte e inequivocabili, un po’ malinconiche, per dire ai propri pazienti che, dopo oltre 40 lunghi anni, smetterà di esercitare la professione, all’età di 70 anni.

Medico vecchio stampo, nell’accezione positiva del termine, serio, competente ed empatico, sempre disponibile. Di quelli che, come si suol dire, “non ne nascono più”. La sua uscita di scena lascia un po’ disorientati i suoi affezionati pazienti, i quali dovranno ora ricostruire da zero un nuovo rapporto di fiducia con il professionista che ne prenderà il posto.

Il dottore Vallone, dopo aver conseguito la laurea in medicina all’Università La Sapienza di Roma, all’età di 26 anni, ha iniziato a muovere i primi passi nella guardia medica di Nicotera, nel lontano giugno 1980. Dopo circa 4 anni, è subentrato come medico di base a San Calogero, rimanendovi ininterrottamente per circa 40 anni. Dopo di lui dovrebbero arrivare due nuovi medici, un uomo e una donna, dei quali si attende ancora la nomina ufficiale.