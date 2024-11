Vibo, eletti i due consiglieri comunali che rappresenteranno la città nel Consorzio Costa degli Dei insieme al sindaco

Nell’ultimo Consiglio comunale di Vibo Valentia sono stati designati coloro i quali rappresenteranno la città all’interno del Consorzio Costa degli Dei. A far loro gli auguri il presidente dell’assise, Antonio Iannello. Nella seduta di venerdì scorso, spiega in una nota, «siamo stati chiamati a discutere ed approvare una molteplicità di punti all’ordine del giorno, alcuni dei quali di grande importanza ed interesse per la cittadinanza vibonese. Basti ricordare gli schemi di regolamento per il funzionamento della conferenza del sindaci, quello dell’ufficio di piano, quello per la gestione contabile del piano sociale di zona, e ancora lo schema di convenzione per la gestione associata di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e le interrogazioni, per finire con il Documento unico di programmazione. L’assemblea che mi onoro di presiedere ha discusso in un clima di grande serenità e di normale contrapposizione tra maggioranza ed opposizione, ma sempre nei limiti del consentito e di questo intendo ringraziare tutti i consiglieri comunali».

Iannello si sofferma quindi sulla novità riguardante il Consorzio Costa degli Dei, ente che riunisce nove comuni costieri (Pizzo, Briatico, Tropea, Parghelia, Ricadi, Vibo Valentia, Ioppolo, Zambrone e Nicotera): «Il Consiglio comunale ha votato un rappresentante della maggioranza, Anna Coloca, ed uno della minoranza, Giuseppe Calabria, a cui vanno gli auguri di buon lavoro, mentre il sindaco Enzo Romeo fa parte di diritto del Consorzio. Intendo quindi esprimere grande soddisfazione ed apprezzamento per l’operato del Consiglio e per l’indicazione dei consiglieri che rappresenteranno il Comune di Vibo Valentia e daranno il loro importante contributo affinché questo organismo diventi pienamente operativo e riesca a raggiungere gli obiettivi che si prefigge. Tra questi, è opportuno ricordarne alcuni: dal potenziamento delle infrastrutture ed in particolare delle strade, alla valorizzazione di tutti gli elementi culturali materiali e immateriali; dalla tutela dell’ambiente costiero e marino all’ammodernamento di piazze, parchi e borghi; dalla valorizzazione dei settori produttivi presenti al disinquinamento, fino alla tutela delle risorse idriche. Al sindaco e ai due consiglieri i migliori auguri di buon lavoro», conclude il presidente del Consiglio Comunale di Vibo Valentia.