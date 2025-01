A Stefanaconi la Giornata della memoria alla presenza del prefetto di Vibo Anna Aurora Colosimo

Su iniziativa della Commissione straordinaria che guida il comune, nell’Istituto scolastico di Stefanaconi – alla presenza del prefetto di Vibo Valentia Anna Aurora Colosimo – si è svolta il 27 gennaio la Giornata della memoria dedicata alle vittime dell’Olocausto.

Grazie alla collaborazione con la dirigenza scolastica, gli alunni e i docenti della scuola media hanno ripercorso – in chiave artistico-narrativa – una delle pagine più buie della storia dell’umanità, con il monito che la storia possa farsi maestra affinché simili eventi non si ripetano più nei confronti di nessuna minoranza etnica.

La terna commissariale esprime soddisfazione per l’ottima riuscita dell’iniziativa e per la partecipazione del prefetto Colosimo che ha voluto condividere con la Commissione straordinaria la commemorazione di un evento tanto sentito e importante. La stessa Triade, nell’occasione, ha ribadito la ferma intenzione di farsi promotrice di ulteriori iniziative sociali e formative in collaborazione con l’Istituto scolastico e le locali organizzazioni sociali, nell’interesse della comunità locale.