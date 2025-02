Lungomare di Tropea distrutto dalle mareggiate, lo sconforto dei cittadini: «Così il turismo ce lo giochiamo» – VIDEO

Bella ma fragile. È così che si presenta oggi la capitale del turismo calabrese, Tropea, con il suo lungomare che mostra ancora le ferite delle mareggiate dei mesi scorsi. Una situazione che preoccupa soprattutto gli imprenditori del territorio che proprio sul lungomare della Perla del Tirreno hanno deciso di investire le proprie risorse ma che, naturalmente, non lascia indifferente la comunità tropeana.

«È difficile vedere il lungomare così, completamente distrutto dalla forza del mare» commenta un signore a due passi dal punto del crollo. «Se arriviamo all’estate così, il turismo ce lo giochiamo» spiega amareggiato un altro signore che aggiunge: «La spiaggia è la nostra materia prima, i turisti vengono qui per le nostre spiagge e noi ci troviamo con questo disastro. Spero che chi di dovere intervenga quanto prima facendo i lavori come si deve, anche perché non è la prima volta che succede. Il lungomare è stato già ricostruito più volte sempre per lo stesso problema».

Una problematica che va di pari passo con il fenomeno dell’erosione costiera che interessa l’intero litorale calabrese e per cui in alcune zone gli interventi sembrano non più rinviabili. Anche sotto questo aspetto i cittadini di Tropea hanno le idee chiare: «Le spiagge possiamo dire che non ci sono quasi più, un tempo erano molto più lunghe. Adesso il pezzettino che ci rimane bisogna fare di tutto per tutelarlo» e infine: «Nessuno di noi si augura un’estate così. Passeggiare sul lungomare, ora come ora, fa male al cuore».