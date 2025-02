Brunori avrebbe vinto Sanremo se il televoto non fosse andato in tilt? L’ipotesi infiamma i social in Calabria

di Luca Arnaù

Brunori Sas era stato il più votato dal pubblico durante le serate precedenti, ma nell’ultima fase della gara Olly lo ha superato in pochi minuti. Molti spettatori denunciano anomalie nel televoto: il sistema non avrebbe accettato le preferenze di numerosi utenti. La Rai parla di sovraccarico, ma sui social cresce la rabbia e resta il dubbio su cosa sarebbe accaduto se il meccanismo avesse funzionato senza intoppi.

Post inferociti, screenshot di tentativi di voto non andati a buon fine, congetture e sospetti. I fan calabresi di Brunori Sas non ci stanno e, dopo il verdetto che ha incoronato Olly vincitore del 75º Festival di Sanremo, difendono il loro beniamino cosentino intavolando una protesta social – e non solo – che sale e scalda gli animi.

Tutto parte da un'analisi riguardante i risultati di voto sera per sera. Brunori con il suo L'albero delle noci si è piazzato primo sia nella classifica di giovedì sera, dove votavano le radio e il pubblico da casa, che in quella della finale, che comprendeva televoto, radio e stampa. Contrariamente a quanto era ipotizzabile, da casa il pubblico ha mostrato di apprezzare maggiormente la poesia del pezzo cantautorale di Brunori rispetto al brano del favoritissimo Olly.