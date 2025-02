Brunori e il mancato trionfo a Sanremo: l’analisi dei dati che scatena la bufera sul televoto

di Luca Arnaù

Doveva essere il trionfo di Brunori, il riconoscimento a una carriera costruita su musica e parole che arrivano dritte al cuore. Invece, il Festival di Sanremo 2025 rischia di passare alla storia come l’edizione più contestata degli ultimi anni. Il pubblico, rimasto incollato alla diretta fino a notte fonda, ha assistito a un ribaltamento clamoroso e del tutto inatteso.

La classifica, dopo le 29 esibizioni, vedeva Brunori in testa e Olly decisamente dietro, seguito da vicino da Lucio Corsi. Sembrava una gara ormai chiusa, con il cantautore calabrese destinato a ricevere il Leone d’Oro. Poi, in pochi minuti, è accaduto l’impensabile. Il televoto ha improvvisamente ribaltato tutto e Olly si è portato a casa la vittoria, facendo precipitare Brunori al terzo posto. Un esito che ha lasciato attoniti gli spettatori e che ha acceso un’ondata di polemiche senza precedenti.

L’analisi dei dati della serata rivela una serie di incongruenze che rendono il risultato ancora più difficile da digerire. Nei giorni precedenti alla finale, Brunori era stato il re del televoto, raccogliendo il 35% delle preferenze contro il 26% di Olly. Un vantaggio netto, costruito grazie all’affetto del pubblico e a un brano che aveva conquistato non solo i fan storici, ma anche chi fino a quel momento non lo aveva mai seguito con particolare attenzione. Eppure, quando il cerchio si è ristretto ai cinque finalisti, tutto è cambiato.

Dal momento dell’annuncio della cinquina alla proclamazione del vincitore passano 24 minuti. E Brunori perde due posizioni. Possibile? È come se in una gara di Formula 1, la macchina in testa si fosse fermata prima della linea del traguardo finendo superata e battuta dalla seconda. A sentire la Rai, la giuria popolare avrebbe rimescolato le carte in quella manciata di minuti, il televoto ha preso una piega inattesa e il risultato è stato capovolto. La domanda sorge spontanea: com’è possibile che il favore del pubblico sia cambiato in modo così drastico? La Calabria ha abbandonato il suo eroe? Impossibile. Continua a leggere su LaCnews24.it