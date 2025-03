Al liceo Capialbi di Vibo la presentazione dell’associazione nata in memoria di Rachele Nardo

L’Aula magna del liceo “Vito Capialbi” di Vibo si prepara ad accogliere la presentazione dell’associazione culturale “Rachele Nardo – Libera, leggera, forte, felice”. L’appuntamento è fissato per mercoledì 2 aprile alle ore 11, al civico n. 24 di via Santa Ruba. «L’associazione – si legge nella nota stampa – nasce in memoria di Rachele Nardo, una giovane di 20 anni che, nonostante la sua breve vita, ha saputo lasciare un segno indelebile nei cuori di chi l’ha conosciuta. Rachele, amante della danza, della musica e della poesia, ha incarnato valori di amore, amicizia, purezza e determinazione». L’obiettivo primario dell’associazione è quello di «raccogliere e portare avanti l’eredità di Rachele, trasformando la sua luce e il suo entusiasmo in iniziative concrete di natura sociale, culturale e spirituale».

L‘evento è aperto ad un pubblico ampio e diversificato, che include stampa, utorità, la comunità scolastica del liceo “Capialbi” e tutte le persone vicine all’associazione. Il programma stilato per l’occasione prevede un momento di ricordo di Rachele; la presentazione della missione e i valori fondamentali dell’associazione; la presentazione delle attività sociali, culturali e spirituali in programma; eventuali brevi interventi. «L’associazione culturale, presieduta dall’avvocato Domenico Nardo, invita tutti a partecipare per dare visibilità a questa importante iniziativa. La sede legale – conclude poi il comunicato – è in via A. Cefaly, 22 a Vibo».