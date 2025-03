Gli studenti dell’Alberghiero di Vibo a lezione di banqueting a Capo Vaticano con lo chef Amato Pantaleone 

Ha riscosso numerosi consensi tra gli addetti ai lavori e gli studenti il secondo appuntamento organizzato dall’Associazione provinciale cuochi vibonesi (Apcv) nell’Hotel Villaggio Stromboli di Ricadi e dedicato alle più innovative tecniche della banchettistica. L’evento, tenutosi il 24 marzo, ha avuto come protagonista lo chef Amato Pantaleone di Ravello, sulla splendida Costa Amalfitana, e ha coinvolto gli studenti dell’Istituto professionale alberghiero di Vibo Valentia (Ipseoa), rafforzando il legame tra formazione, innovazione e tradizione culinaria.

Un incontro che ha attratto professionisti e appassionati del settore, interessati all’uso delle più innovative tecniche di banchettistica, con particolare attenzione alla fusione tra tradizione e innovazione. Già il primo appuntamento, svoltosi il 21 gennaio scorso sotto la guida del presidente dell’Apcv, Costantino Loiacono, aveva gettato le basi per un confronto costruttivo su questi temi. «La grande partecipazione registrata in entrambe le occasioni – a parere dei promotori – dimostra quanto sia importante continuare a sperimentare nuovi piatti e tecniche, esaltando la qualità delle materie prime del territorio. L’evento, realizzato con il supporto dello sponsor Gm – si rileva ancora -, ha portato lustro all’area di Capo Vaticano, che nella passata stagione ha registrato 925mila presenze turistiche: segno di un’attrattività in costante crescita. Manifestazioni come questa – si aggiunge – contribuiscono ulteriormente a rafforzare il prestigio della zona, promuovendo non solo la cultura gastronomica, ma anche il turismo e l’economia locale. L’entusiasmo e l’energia sprigionati in questa giornata confermano il successo di un’iniziativa destinata a lasciare il segno e a consolidarsi come un appuntamento imperdibile per il settore».