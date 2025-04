L’Ite di Vibo selezionato dalla Banca d’Italia nel concorso Inventiamo una banconota: è tra i 54 migliori istituti in tutto il Paese

Gli studenti della classe IV B SIA dell’Istituto Tecnico Economico di Vibo Valentia sono stati selezionati nella prima fase del concorso nazionale “Inventiamo una banconota”, promosso dalla Banca d’Italia in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del Merito. A darne notizia è la dirigente scolastica Maria Gramendola, che esprime «grande soddisfazione».



L’edizione 2024-2025 del premio, dedicata al tema “Realizzare i propri sogni, investire su sé stessi: l’economia al servizio dei giovani”, ha invitato gli studenti a riflettere su come l’educazione finanziaria possa diventare un alleato concreto nella costruzione del proprio futuro. I ragazzi della IVB SIA, spiegano dalla scuola, «hanno risposto con entusiasmo e creatività, progettando un bozzetto immaginario che racchiude simboli, significati e una visione consapevole del domani. Educare i giovani significa offrire loro strumenti per sognare, ma anche per costruire con consapevolezza. Significa allenarli a pensare in grande, senza perdere il contatto con la realtà. Il percorso intrapreso ha rappresentato molto più di una competizione: è stato un laboratorio di idee, un’occasione per confrontarsi, per lavorare in squadra, per imparare a dare forma ai pensieri».

A guidare gli studenti in questa esperienza formativa la professoressa Claudia Varrese, docente di Informatica e referente del progetto, con la collaborazione delle professoresse Giuseppina Fortuna, docente di Diritto ed Economia Politica, e Rita Tavella, docente di Economia Aziendale. Insieme hanno accompagnato i ragazzi in un percorso di crescita che ha coniugato competenze tecniche, pensiero critico e creatività.



Dopo la selezione regionale – condotta da una giuria composta da rappresentanti della Banca d’Italia, del Ministero e del mondo della cultura – l’elaborato della IVB SIA è stato scelto tra i 54 migliori istituti italiani, ricevendo un premio di 2mila euro per il potenziamento delle attività didattiche.



Il momento culminante sarà il 19 maggio, quando una delegazione di studenti parteciperà alla cerimonia di premiazione presso la sede della Banca d’Italia di Catanzaro, accompagnati dalle docenti referenti e dalla dirigente scolastica Maria Gramendola. Durante l’evento, i ragazzi avranno l’opportunità di presentare pubblicamente il proprio lavoro, spiegando la simbologia del bozzetto e il messaggio educativo sotteso al progetto. «È nella scuola che i sogni prendono forma. È nel confronto e nella sperimentazione che i giovani imparano a immaginare possibilità e a trasformarle in realtà», la chiosa dell’Istituto vibonese.