Divertimento e rispetto dell’ambiente, Sportlandia conquista Porto Salvo e poi i volontari ripuliscono la piazza: «Grande senso civico»

«Un evento che ha saputo unire sport, socialità e attenzione all’ambiente, creando comunità e regalando un’intera giornata e serata di svago a tutti i partecipanti». Così l’assessore comunale all’Ambiente, Marco Miceli, ha voluto elogiare la prima edizione di Sportlandia, organizzata dall’associazione Ascups di Porto Salvo sabato scorso nella piazza rinnovata della frazione costiera vibonese.

«Ma ciò che più di ogni cosa mi piace sottolineare – aggiunge l’assessore Miceli – è il grande senso civico dimostrato dai volontari dell’associazione, che, a manifestazione conclusa e a notte inoltrata,

si sono dedicati con cura alla pulizia della piazza, assicurando una corretta raccolta differenziata e

lasciando il luogo in condizioni semplicemente perfette».

E ancora: «Questo gesto tutt’altro che scontato – prosegue – rappresenta un esempio concreto di cittadinanza virtuosa e di attenzione verso il bene comune, comportamenti che sono il vero segreto del successo che stiamo ottenendo sul fronte della raccolta differenziata, ormai attestatasi stabilmente attorno all’80%. È anche la dimostrazione che eventi pubblici possono e devono essere vissuti nel rispetto dell’ambiente e del territorio che ci ospita. A nome dell’amministrazione comunale, rinnovo i complimenti ad Ascups e auspico che Sportlandia diventi un appuntamento stabile per la nostra comunità, capace di promuovere valori sani e condivisi».