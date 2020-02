Balli e mascherine, tutto pronto a Vibo per il 34esimo Carnevale

L’organizzazione affidata alla Dog Days con il supporto dell’amministrazione comunale. Tra le altre iniziative, anche musica e danza con le scuole della città

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Vibo Valentia si prepara alla 34esima edizione del Carnevale, grazie all’organizzazione della Dog Days production di Saverio Ferrise col supporto dell’amministrazione comunale. L’appuntamento è per martedì 25 febbraio in piazza Municipio, a partire dalle ore 15 con il raduno delle maschere. Il programma prosegue alle 15.30 con la partenza del corteo mascherato lungo corso Vittorio ed il ritorno in piazza per il concorso “Mascherine in passerella”, al termine del quale saranno premiate le prime cinque classificate. Le iscrizioni sono gratuite e si accettano negli uffici dei Servizi sociali del Comune.



Ad allietare la giornata, ci saranno le mascotte più amate dai bambini entrate nei cuori di ognuno di loro con i film Toy Story, Mary Poppins, Masha e Orso e Shaun la pecora, con la presentazione di Gisella De Gaetano. L’intrattenimento sarà rivolto a tutte le famiglie, perché in serata sono previsti i balli in piazza sulle note del gruppo “Musica viva di Carnevale”, grazie anche alla partecipazione delle scuole di ballo della città. A colorare la piazza il cannoncino spara coriandoli ed il maxi-schermo con le immagini del Carnevale di Rio.