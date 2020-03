Coronavirus Vibo, raccolti in poche ore 10mila euro per lo Jazzolino

L’associazione Valentia, soddisfatta per le oltre 500 donazioni ricevute, alza l’obiettivo a 15mila euro e rinnova l’invito a donare per fornire strumentazioni per la terapia intensiva

L’associazione Valentia in collaborazione con “Calabriafood Official” e “Welcome to Favela Vibo” comunica che a meno di 48 ore dal lancio della raccolta fondi avviata al fine di sostenere e potenziare il reparto di terapia intensiva dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia, è stato raggiunto e superato il primo obiettivo fissato a 10.000 euro.



«In virtù dell’attenzione che tutti i cittadini hanno riservato all’iniziativa dell’associazione Valentia – si legge in una nota – ha deciso di alzare l’asticella del traguardo e tentare di raggiungere, nel più breve tempo possibile, il totale di 15.000 euro. Ad obiettivo raggiunto, la somma donata sarà interamente ed immediatamente utilizzata per l’acquisto di materiale medico e/o sanitario e delle strumentazioni necessarie per il reparto, secondo le esigenze indicate e le richieste avanzate dai responsabili dello stesso presidio ospedaliero».



Ad acquisto avvenuto sarà fornita e resa pubblica la documentazione relativa alla spesa sostenuta. «Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore gli oltre 500 donatori che hanno voluto contribuire a questa raccolta fondi, riponendo totale fiducia nel nostro operato e dimostrando concretamente che solo rimanendo uniti si possono raggiungere i più ambiziosi traguardi. Ed ora questa città ha bisogno di tutti noi. Valentia vuole arrivare più in alto per raggiungere quota 15.000 euro».



Quindi si ricorda l’indirizzo https://www.gofundme.com/f/raccolta-fondi-a-favore-dell039ospedale-jazzolino attraverso il quale «eseguire la semplice operazione, al termine della quale, una volta andata a buon fine la donazione, si riceverà la relativa mail di conferma del contributo versato. Non ci resta che ricordare – conclude Valentia – che è il momento in cui ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte e che, solo rimanendo uniti e camminando insieme per raggiungere uno scopo comune, usciremo presto vincitori da questa importante battaglia. “Una mano sul cuore e l’altra sulla coscienza”. Grazie a tutti».



