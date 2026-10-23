Piazza del Popolo trasformata in un'aula a cielo aperto per i bambini del comprensorio di Vallelonga. Dimostrazioni pratiche con Anas e Polizia stradale, focus sulle tecnologie utilizzate per controllare ponti e viadotti e riconoscimenti finali a tutti i partecipanti

A Brognaturo, nelle Serre vibonesi, 240 studenti sono diventati Ambasciatori della Sicurezza Stradale. Il riconoscimento è stato conferito da Anas al termine di una giornata di formazione e sensibilizzazione organizzata in Piazza del Popolo, con l’obiettivo di promuovere tra i più giovani comportamenti responsabili alla guida e sulla strada.

L’iniziativa, promossa da Anas – Gruppo FS Italiane in collaborazione con il Comune di Brognaturo, l’Istituto comprensivo di Vallelonga, la Polizia stradale e l’Arma dei carabinieri, ha coinvolto gli alunni del comprensorio di Vallelonga in un percorso educativo dedicato alla prevenzione degli incidenti e alla conoscenza delle regole della circolazione.

Dai mezzi speciali ai droni: la sicurezza spiegata agli studenti

Nel corso della mattinata, i ragazzi hanno partecipato alle attività formative curate dal personale Anas e assistito a diverse dimostrazioni pratiche. In piazza sono stati esposti i mezzi speciali utilizzati da Anas e dalla Polizia stradale, offrendo agli studenti l'opportunità di conoscere da vicino gli strumenti impiegati quotidianamente per garantire la sicurezza della circolazione.

Particolare interesse ha suscitato la dimostrazione del drone in dotazione ad Anas, utilizzato per effettuare ispezioni su ponti, viadotti e versanti lungo la rete stradale, compresa l'A2 Autostrada del Mediterraneo. Una tecnologia che consente di monitorare le condizioni delle infrastrutture e individuare preventivamente eventuali criticità.

Al termine del percorso formativo, tutti i 240 alunni partecipanti sono stati premiati con il titolo di Ambasciatori della Sicurezza Stradale, a riconoscimento dell'impegno e dell'attenzione dimostrati durante le attività.

Le istituzioni presenti alla manifestazione

Alla giornata hanno preso parte Luigi Mupo, responsabile della Struttura territoriale Anas Calabria, Sandro Assunto, responsabile dell'Area Gestione Rete per l'A2 Autostrada del Mediterraneo, e Bruna Marsili, responsabile del progetto Anas «Eroi sulla strada – In viaggio con Nico».

Presenti anche la sindaca di Brognaturo Rossana Tassone, Rosanna Ferranti, dirigente del Compartimento Polizia stradale della Calabria, il capitano Pierantonio Tarantino, comandante della Compagnia carabinieri di Serra San Bruno, e Rocco Olivadese, dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Vallelonga.

Hanno partecipato inoltre i rappresentanti dei Comuni di Brognaturo, Spadola, Vallelonga e San Nicola da Crissa, insieme ai docenti e alle famiglie degli studenti.