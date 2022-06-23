Le attività di ricognizione si stanno concentrando su Potenzoni dove gli studi evidenziano una vecchia area cimiteriale. Focus anche sulle frazioni San Costantino e San Leo

Ricostruire il passato partendo dalle testimonianze antiche e dai riscontri sul campo. È in corso nel territorio del Briaticese una campagna di ricerche e scavi. L’iniziativa rientra nell’accordo concretizzato dalle Università della Calabria, di Siena e della Basilicata in sinergia con il Comune e con la Soprintendenza archeologica. Ciascun team si concentra su tre momenti cronologici differenti. Al momento, il gruppo Unical coordinato dalla professoressa Adele Coscarella, docente di Archeologia cristiana e medievale, sta focalizzando le attenzioni su un ampio comprensorio esteso tra le tre frazioni di Potenzoni, San Costantino e San Leo alla ricerca di tracce di insediamenti rurali tardo-antichi e medievali. [Continua in basso]

Sulle tracce di antiche necropoli

Si è partiti dalla ricognizione di superficie in aree intorno a Briatico. «condotte secondo metodi scientifici e rigorosi percorrendo sistematicamente tutti i campi del comprensorio», specifica la docente Coscarella. In tale contesto si cerca di individuare le tracce anche di antiche necropoli. E, seppur ancora in una fase preliminare, i primi dati cominciano ad emergere. In particolare nel territorio di Potenzoni dove è segnalata dagli studi editi un’antica area cimiteriale: «Bisogna verificare sul territorio quanto riportato nella vecchia bibliografia. Al momento – tiene a precisare la professoressa- non è stato effettuato alcun intervento se non decespugliamento».

Più nel dettaglio il dottor Marco Campese (assegnista di ricerca, Unical) ha evidenziato: «Procederemo gradualmente effettuando anche rilievi con gps e rilievo aerofotogrammetrico da drone, perfezionando così la collocazione topografica dell’area». Il team Unical, composto dagli allievi del corso di laurea magistrale di archeologia dell’Unical e dal dottor Fabio Lico (borsista Unical), procederà all’acquisizione e verifica dei dati, per poi riuscire a dare un quadro più preciso su quanto custodito nell’area di Potenzoni e nelle altre due frazioni. La campagna procederà fino al 3 luglio, poi sarà la volta di un altro gruppo di ricercatori che concerteranno le attività su Briatico vecchio. Il sindaco Lidio Vallone ha espresso parole di elogio nei riguardi della squadra: «La loro presenza sul nostro territorio – ha detto il sindaco – sta suscitando viva curiosità. Anche le comunità si stanno dimostrando particolarmente interessate al recupero della storia locale. Sono segnali importanti che contiamo di alimentare con le attività future».