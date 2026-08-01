Mata e Grifone tornano a danzare tra le vie del paese. Venerdì 7 agosto Comerconi, frazione collinare di Nicotera, ospiterà la quinta edizione del raduno dei Giganti, appuntamento che negli anni è diventato uno degli eventi più attesi dell'estate locale, richiamando appassionati e gruppi folkloristici da diversi centri della Calabria. La manifestazione è organizzata dall'associazione culturale I Giganti i Sabatinu Folklore, con il coinvolgimento di diverse realtà del territorio e il sostegno degli sponsor locali.

Il programma prenderà il via alle 19, con il raduno delle coppie di Giganti all'ingresso del paese. Mezz'ora più tardi, alle 19:30, partirà il corteo che attraverserà le vie di Comerconi accompagnato dal ritmo dei tamburi e dalle tradizionali danze di Mata e Grifone, figure simbolo del folklore calabrese.

La serata proseguirà alle 22 in piazza Immacolata, dove è previsto lo spettacolo delle "Diane", mentre alle 23:30 tutte le coppie partecipanti si esibiranno insieme, regalando al pubblico il momento più atteso della manifestazione. Durante l'evento sarà inoltre possibile degustare panini con salsiccia.

Il Raduno dei Giganti rappresenta un'occasione per valorizzare una tradizione popolare profondamente radicata in Calabria e in Sicilia. I due grandi fantocci di cartapesta, raffiguranti la popolana Mata e il guerriero saraceno Grifone, vengono portati a spalla mentre danzano al suono dei tamburi, rievocando una leggenda che, secondo la tradizione, affonda le proprie origini nell'epoca delle incursioni saracene e che continua ancora oggi a essere tramandata durante feste patronali e manifestazioni culturali.

L'edizione 2026 punta a confermare il successo delle precedenti, che hanno visto la partecipazione di numerose coppie di Giganti e di un pubblico proveniente anche dai comuni vicini. L'obiettivo dell'associazione organizzatrice resta quello di mantenere viva una delle espressioni più caratteristiche del patrimonio folkloristico calabrese, trasformando Comerconi, per una sera, nella capitale della danza dei Giganti.