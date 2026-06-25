Grande partecipazione ed entusiasmo per il tradizionale appuntamento con il lancio del formaggio, manifestazione organizzata a Filadelfia dall’associazione Agorà che ogni anno richiama appassionati e curiosi, mantenendo viva una delle più antiche tradizioni popolari del territorio.

A conquistare il gradino più alto del podio sono stati i fratelli Pino e Pietro Bretti, che hanno così riacquistato il titolo di vincitori dopo diversi anni. Un successo accolto con grande soddisfazione dai due concorrenti, protagonisti di una prova impeccabile che ha permesso loro di precedere gli altri partecipanti.

Al secondo posto si è classificata la coppia formata da Giovanni Caruso ed Enzo Carchedi, autori di un’ottima prestazione che li ha visti contendersi fino all’ultimo la vittoria finale. Terza posizione, invece, per Pasquale Mancari e Giovanni Ruscio, che hanno completato il podio di una competizione avvincente e combattuta.

Soddisfatta la presidente dell’associazione Agorà Simona Gugliotta che ha espresso parole di apprezzamento per la riuscita della manifestazione e per la numerosa partecipazione registrata: «Negli anni – ha dichiarato – siamo riusciti a realizzare l’obiettivo che ci eravamo prefissati: riportare alla luce e valorizzare un gioco tradizionale di Filadelfia, facendolo conoscere alle nuove generazioni e mantenendo vivo un importante patrimonio della nostra comunità».

L’evento si conferma così uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione locale, capace di unire sport, cultura e memoria storica in una giornata di festa e condivisione.