A cinquant’anni dal suo esordio nel giornalismo, il vibonese Pino Nano riceverà il premio alla carriera “Domenico Zappone”, nell’ambito del Premio internazionale Rhegium Julii 2026. La cerimonia è in programma venerdì 13 novembre alle 18.45 al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria.

La giuria, presieduta da Roberto Napoletano, ha scelto Nano per le sue pubblicazioni e per l’attività svolta su Calabria Live, il quotidiano digitale diretto da Santino Strati. Il riconoscimento premia il lavoro con cui il giornalista ha raccontato la Calabria attraverso le storie dei suoi protagonisti, dalla ricerca scientifica alla cultura e all’impresa.

Da Sant’Onofrio alla Rai

Nato a Sant’Onofrio, Nano ha iniziato a scrivere nel 1976 per Il Popolo, prima di passare a Il Mattino e collaborare con Avvenire. Dal 1982 ha condotto il telegiornale della Rai in Calabria. Dal 2001 al 2010 ha guidato la redazione calabrese. È stato poi caporedattore centrale dell’Agenzia nazionale della Tgr fino al 2019. Oggi dirige Rai Senior. Tra i suoi lavori televisivi, un’inchiesta sulle comunità calabresi emigrate in Europa e in Nord America.

A Polistena il racconto di Natuzza Evolo

Il giorno dopo la premiazione, sabato 14 novembre alle 19, Nano sarà nella chiesa di San Francesco a Polistena per l’incontro “Natuzza Evolo, il trionfo della pietà popolare”, promosso da Pietro Paolo Cullari, presidente dell’associazione culturale Girolamo Marafioti, e dal parroco don Fortunato Sciglitano.

Nel febbraio 1989 il giornalista aveva intervistato Natuzza Evolo per la televisione nella sua casa di Paravati di Mileto, quando la mistica manteneva ancora un forte riserbo nei confronti dei media.