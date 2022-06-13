Festeggiamenti con grandi e piccoli nella villetta in via Martiri D’Ungheria, vicino all'istituto. La Protezione civile: «È bello vedere che lo spazio da noi curato viene usato e apprezzato»

A Pizzo, nella villetta in via Martiri D’Ungheria (poco prima del lungomare Cristoforo Colombo), si è svolta la festa di fine anno dei bimbi della scuola primaria della Marina. Tanti i grandi e i piccini che si sono divertiti, anche con stuzzichini e bibite, e che hanno festeggiato l’anno scolastico appena concluso. La villetta è stata allestita per l’occasione, così da rendere il clima ancor più alla portata dei piccoli: tanti i palloncini a forma di fiori, cartelloni creati dagli stessi bimbi e diversi colori. La Protezione civile di Pizzo, notoriamente attiva nella sistemazione e nel decoro delle zone, ha riferito: «È bello vedere che lo spazio da noi allestito e curato viene usato e apprezzato. I bimbi mettono sempre allegria». Si è dunque concluso un altro anno, all’insegna della spensieratezza e del divertimento.