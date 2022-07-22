L’associazione sportiva ha progettato un pomeriggio dedicato alla pallacanestro: previsti tornei, attività, e musica con dj sino a sera

È tempo di divertimento e di sport a Pizzo Calabro. L’associazione “PizzoPlayGround” ha organizzato un evento dal nome “Piazza Play Ground” che si terrà nel pomeriggio, dalle ore 18:00 sino alla serata, in Piazza della Repubblica. Sono previsti diversi momenti: un torneo di basket 3×3, attività di minibasket per bambini (che saranno seguiti proprio dai membri dell’associazione sportiva) e intrattenimento con musica e dj set. L’evento è stato organizzato in collaborazione con il Comune di Pizzo ed è aperto a tutti, grandi e piccini. Il presidente dell’associazione Alex Famà si dice molto orgoglioso del progetto organizzato da tutti i ragazzi: «Vogliamo far respirare a Pizzo l’aria dello sport. I bambini, ma anche gli adulti e i giovani, hanno bisogno di vita, di movimento, di energia. Il basket è tutto questo». Appuntamento quindi oggi pomeriggio, alle ore 18:00, in Piazza della Repubblica a Pizzo.