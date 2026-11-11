Sabato 14 novembre in piazza Dante la festa della Pro Loco ospiterà i lavori del comprensivo “Enotrio Pugliese” e la premiazione delle classi. In programma anche una lezione di cucina, piatti locali e il concerto dei N’Arranciamu

Dai lavori degli studenti sulla cultura contadina alla festa attorno al braciere gigante. A San Costantino Calabro le iniziative della Pro Loco per San Martino si ritroveranno sabato 14 novembre in piazza Dante, con una serata dedicata ai sapori locali, alla musica e alla condivisione, salvo imprevisti legati al maltempo.

L’appuntamento darà spazio anche al percorso scolastico “San Martino e la cultura contadina”, già presentato su Il Vibonese, che coinvolge gli alunni delle scuole secondarie di primo grado dell’Istituto comprensivo “Enotrio Pugliese”. I loro elaborati saranno esposti in piazza durante la festa, collegando la riflessione sulle tradizioni alla partecipazione della comunità.

Gli elaborati degli studenti e i premi alle classi

Il progetto invita i ragazzi a confrontare il mondo rurale del passato con la società contemporanea, soffermandosi su condivisione, generosità e rapporto con la natura. Sul palco saranno premiate tre classi, una per ciascun anno di corso, per l’originalità e la profondità delle riflessioni proposte.

Al coinvolgimento della scuola si aggiungerà la presenza dello chef Francesco Messina, che terrà una lezione di cucina per i giovani partecipanti al concorso dedicato a San Martino, chiamati a raccontare la tradizione locale attraverso scritti e opere artistiche.

Fileja, vino nuovo e musica in piazza Dante

La serata organizzata dalla Pro Loco di San Costantino Calabro proporrà un’offerta gastronomica con fileja, salsicce e castagne, accompagnate dal vino nuovo delle cantine Ciccone.

Dalle 19 sarà la band N’Arranciamu ad animare la piazza con la musica. A fare da punto di ritrovo sarà il braciere gigante, attorno al quale gli organizzatori invitano a trascorrere una serata insieme, tra cucina, tradizioni e divertimento per grandi e piccoli.