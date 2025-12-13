Venerdì 12 dicembre si è svolto l’ultimo appuntamento del progetto Taste Experience Calabria, un percorso dedicato alla promozione delle eccellenze agroalimentari e culturali del territorio. L’evento conclusivo, dal titolo “A Scuola di… Gusto”, ha avuto luogo all’Accademia Internazionale Cucina Mediterranea di Spilinga.

L’iniziativa ha coinvolto studenti, appassionati e cittadini curiosi, offrendo momenti di approfondimento e confronto sui temi dell’alimentazione sana, equilibrata e sostenibile. Al centro dell’incontro la Dieta Mediterranea, riconosciuta come patrimonio culturale immateriale, intesa non solo come modello nutrizionale, ma come insieme di saperi, tradizioni, pratiche agricole e valori sociali che rappresentano un’eredità da custodire e tramandare alle nuove generazioni.

“A Scuola di… Gusto” ha voluto sensibilizzare in particolare i più giovani sull’importanza di un rapporto consapevole con il cibo, sottolineando il legame profondo tra alimentazione, benessere e territorio. Un’attenzione speciale è stata rivolta alla valorizzazione dell’identità locale e dei borghi calabresi, promuovendo il cibo come strumento di conoscenza, tutela e riscoperta delle radici culinarie.

L’evento, gratuito e aperto a tutti, ha rappresentato un momento significativo di chiusura del progetto Taste Experience Calabria, confermando il ruolo della cultura gastronomica come leva di sviluppo sociale e territoriale.

Il progetto è stato finanziato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, nell’ambito dell’Avviso contributi 2025 per iniziative di rilievo locale, regionale e interregionale nel settore agricolo e agroalimentare.