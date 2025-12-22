Si è tenuto nei giorni scorsi a Soriano Calabro un incontro dedicato agli anziani del territorio, per metterli in guardia dalle sempre più frequenti truffe che colpiscono le fasce di popolazione più fragili.

A relazionare, all'interno della sala consiliare, una rappresentanza della Stazione dei carabinieri di Soriano Calabro, per un significativo momento di confronto e sensibilizzazione. Nel corso del dibattito sono intervenuti il comandante della Stazione, il maresciallo Barbaro Sciacca, e il maresciallo Emanuele Russo, i quali hanno illustrato le principali modalità con cui vengono messe in atto le truffe ai danni degli anziani fornendo consigli pratici e indicazioni utili per riconoscere situazioni sospette.

Nella parte conclusiva del confronto si è registrato anche l'intervento del sindaco, Antonino De Nardo: «Ringrazio innanzitutto i marescialli Sciacca e Russo, estendendo i ringraziamenti anche all’intero corpo della Stazione dei carabinieri di Soriano Calabro, che rappresenta un presidio costante di legalità e un punto di riferimento fondamentale per l’intera comunità. Bisogna rivolgersi sempre alle istituzioni del territorio e alle forze dell’ordine in caso di dubbi o situazioni sospette e, soprattutto in tal senso, i cittadini più fragili non saranno mai lasciati soli». L’Amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’incontro, confermando l’impegno a promuovere ulteriori iniziative di informazione e prevenzione, in sinergia con le istituzioni, al fine di rafforzare il senso di sicurezza e fiducia all’interno della comunità.