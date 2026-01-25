Unire la forza della musica all’impegno civile e alla solidarietà concreta: è questo lo spirito del concerto solidale in programma il 31 gennaio al Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, promosso in collaborazione con il Rotary Club Vibo Valentia e l’Interact Vibo Valentia.

L’evento nasce con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su tematiche di grande rilevanza sociale e di promuovere una partecipazione attiva e consapevole. Per l’edizione di quest’anno è stata scelta la Federazione GENEAPS, associazione che opera a sostegno dei bambini affetti da patologie di interesse neurochirurgico, seguiti presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma. Alla Federazione GENE sarà interamente devoluto il ricavato dell’iniziativa, a sostegno delle sue attività a favore dei bambini affetti da patologie di interesse neurochirurgico. Una realtà che da anni lavora con dedizione per garantire cure, ricerca e supporto alle famiglie, mettendo al centro i più fragili.

Il concerto, dunque, non sarà soltanto un momento musicale, ma un’occasione di sensibilizzazione e partecipazione attiva, capace di coniugare arte, cultura e responsabilità sociale. Un’iniziativa che valorizza anche il ruolo delle istituzioni musicali del territorio, riconoscendone la funzione culturale e sociale come luoghi di incontro, crescita e condivisione.

Fondamentale, in questo percorso, la disponibilità e il sostegno del Conservatorio “Fausto Torrefranca”, che ha accolto con entusiasmo il progetto, confermandosi spazio aperto alla comunità e alle iniziative dal forte valore etico.

Un appuntamento che promette emozione, consapevolezza e solidarietà. La musica, ancora una volta, diventa voce di speranza.

La prevendita dei biglietti è già attiva. Per maggiori informazioni è possibile usare questo indirizzo: segreteriaracvv@gmail.com