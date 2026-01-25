L’evento promosso da Rotary e Interact è in programma il 31 gennaio al Conservatorio Fausto Torrefranca. L’incasso sarà devoluto alla Federazione Gene, impegnata nel supporto pediatrico specialistico al Policlinico Gemelli di Roma

Unire la forza della musica all’impegno civile e alla solidarietà concreta: è questo lo spirito del concerto solidale in programma il 31 gennaio al Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, promosso in collaborazione con il Rotary Club Vibo Valentia e l’Interact Vibo Valentia.

L’evento nasce con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su tematiche di grande rilevanza sociale e di promuovere una partecipazione attiva e consapevole. Per l’edizione di quest’anno è stata scelta la Federazione GENEAPS, associazione che opera a sostegno dei bambini affetti da patologie di interesse neurochirurgico, seguiti presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma. Alla Federazione GENE sarà interamente devoluto il ricavato dell’iniziativa, a sostegno delle sue attività a favore dei bambini affetti da patologie di interesse neurochirurgico. Una realtà che da anni lavora con dedizione per garantire cure, ricerca e supporto alle famiglie, mettendo al centro i più fragili.

Il concerto, dunque, non sarà soltanto un momento musicale, ma un’occasione di sensibilizzazione e partecipazione attiva, capace di coniugare arte, cultura e responsabilità sociale. Un’iniziativa che valorizza anche il ruolo delle istituzioni musicali del territorio, riconoscendone la funzione culturale e sociale come luoghi di incontro, crescita e condivisione.

Fondamentale, in questo percorso, la disponibilità e il sostegno del Conservatorio “Fausto Torrefranca”, che ha accolto con entusiasmo il progetto, confermandosi spazio aperto alla comunità e alle iniziative dal forte valore etico.

Un appuntamento che promette emozione, consapevolezza e solidarietà. La musica, ancora una volta, diventa voce di speranza.

La prevendita dei biglietti è già attiva. Per maggiori informazioni è possibile usare questo indirizzo: segreteriaracvv@gmail.com