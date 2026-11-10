La seconda edizione, intitolata “Radici e Futuro”, si svolgerà il 13 e 14 novembre. In programma incontri con esperti, laboratori e attività con gli studenti di tre istituti scolastici per riflettere sui cambiamenti della famiglia contemporanea nell’era digitale

Due giornate dedicate alle famiglie, ai cambiamenti che attraversano la società e alle nuove sfide educative, dal rapporto tra genitori e figli all'impatto delle tecnologie digitali, fino alla prevenzione delle dipendenze. Venerdì 13 e sabato 14 novembre, a Palazzo Gagliardi, torna il Festival delle Famiglie, organizzato dal Centro per le famiglie dell'Ambito territoriale sociale n. 1 di Vibo Valentia.

La seconda edizione della manifestazione avrà come tema “Radici e Futuro”, un invito a riscoprire il valore della memoria e dei legami tra generazioni, senza perdere di vista le trasformazioni della famiglia contemporanea e le difficoltà che genitori e figli si trovano ad affrontare quotidianamente.

«La famiglia rappresenta uno dei pilastri fondamentali della nostra comunità, ma è anche una realtà che cambia, si confronta con nuove esigenze e ha bisogno di trovare nelle istituzioni interlocutori attenti e presenti», afferma il sindaco Enzo Romeo. «Il Festival vuole essere un'occasione per ascoltare questi cambiamenti, favorire il dialogo e rafforzare il senso di comunità. È questo il significato che vogliamo dare a un'iniziativa che mette al centro le persone e i loro bisogni».

Educazione digitale, dipendenze e rapporto tra genitori e figli

Il programma prevede incontri tematici, momenti di approfondimento con esperti e attività partecipative. Particolare attenzione sarà dedicata alle nuove sfide educative, soprattutto all'influenza delle tecnologie digitali sulle relazioni familiari e sui percorsi di crescita dei più giovani.

Tra gli argomenti al centro del confronto figurano anche la prevenzione delle dipendenze, la consapevolezza dei comportamenti a rischio e la necessità di costruire una collaborazione sempre più stretta tra famiglie, scuola e territorio.

Un ruolo importante sarà affidato proprio agli studenti. Tre istituti scolastici parteciperanno alla manifestazione presentando i lavori realizzati nell'ambito di attività di sensibilizzazione e approfondimento. Accanto agli incontri, inoltre, saranno organizzati laboratori rivolti alle famiglie, con l'obiettivo di favorire il dialogo e la condivisione delle esperienze.

L'assessore Scrugli: «Un'opportunità concreta di partecipazione e confronto»

A illustrare lo spirito dell'iniziativa è anche l'assessore comunale alle Politiche sociali Lorenza Scrugli.

«Abbiamo voluto costruire un Festival che non fosse soltanto una successione di incontri, ma un'opportunità concreta di partecipazione e confronto. Le famiglie di oggi affrontano sfide complesse, dalla gestione dei rapporti tra genitori e figli all'educazione digitale, fino alla prevenzione dei comportamenti a rischio».

L'obiettivo, spiega l'assessore, è offrire alle famiglie occasioni per confrontarsi con gli esperti e acquisire strumenti utili nella vita quotidiana: «Per questo è importante creare occasioni nelle quali poter ascoltare esperti, condividere esperienze e trovare nuovi strumenti per affrontare le difficoltà quotidiane».

Scrugli richiama infine l'importanza della partecipazione degli studenti: «Il coinvolgimento delle scuole e dei ragazzi assume, in questo senso, un valore particolare: significa partire dall'ascolto delle nuove generazioni e riconoscere che il benessere delle famiglie è una responsabilità che coinvolge l'intera comunità».

Il programma e gli appuntamenti

Il Festival prenderà il via venerdì 13 novembre alle ore 9.30, con i saluti istituzionali, e proseguirà nella giornata di sabato 14 novembre, sempre negli spazi di Palazzo Gagliardi.

Due giornate nelle quali il confronto tra generazioni, l'ascolto e la partecipazione saranno gli strumenti per riflettere sul ruolo della famiglia e sulle risposte che la comunità può offrire ai bisogni emergenti.