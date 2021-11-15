Lo fa sapere il sindaco Giuseppe Barillaro che annuncia anche altri interventi nella frazione di Piani a favore dei più piccoli

«Esprimo compiacimento e soddisfazione per un duplice intervento di miglioramento e nuova realizzazione all’interno del nostro comune di spazi giochi per i nostri ragazzi». A parlare è il sindaco di Acquato Giuseppe Barillaro, il quale annuncia che prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori di ammodernamento del parco giochi di Acquaro centro e quelli per la realizzazione di un nuovo parco giochi a Piani di Acquaro nel piazzale antistante la scuola. [Continua in basso]

«Il primo intervento – spiega il sindaco – verrà realizzato con un contributo statale, mentre a Piani i lavori saranno finanziati con fondi comunali. Abbiamo provveduto a realizzare in entrambi i siti in via preventiva un sistema di videosorveglianza per evitare che la mano folle di qualche balordo possa, come in passato, distruggere un bene comune. Dopo l’ammodernamento delle scuole di Acquaro e l’intervento già in previsione per la scuola di Piani era doveroso realizzare moderni e funzionali aree gioco per i nostri ragazzi. Stiamo altresì predisponendo un piano di acquisto di nuovi giochi, che i ragazzi delle nostre scuole di Acquaro e Piani – conclude Barillaro – potranno utilizzare durante le ore previste dal loro corso formativo di studi.