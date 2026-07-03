Ex studente del liceo classico “Michele Morelli”, campione italiano negli anni ’70, tecnico e dirigente della Fidal Calabria, era stato insignito della Stella d’oro al merito sportivo. Il cordoglio del mondo dell’atletica e della città che non lo ha mai dimenticato. Oggi i funerali

Il mondo vibonese dello sport è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Pasquale Mazzeo, 78 anni, ex studente del liceo classico “Michele Morelli”, mitico campione italiano della specialità mezzofondo di atletica leggera negli anni ’70.

Una vita dedicata all’atletica

Dirigente di primo piano in forza al Coni, il Comitato olimpico nazionale italiano, è stato, tra gli altri prestigiosi incarichi, delegato provinciale della Fidal, la Federazione italiana di atletica leggera, maestro dello sport del Coni e nel 2015 insignito della prestigiosa Stella d’oro al merito sportivo. Ha dedicato oltre mezzo secolo alla pratica e guida dello sport agonistico più accattivante degli anni ’70 e ’80 distinguendosi come atleta, tecnico e dirigente. I giovani di ieri gli devono tantissimo.

Maratoneta di forte talento, ha indossato più volte la maglia azzurra dell’Italia e risposto sempre con successo alle numerose convocazioni nazionali nei settori del fondo e mezzofondo.

Il ruolo da tecnico e dirigente

Da allenatore ha formato moltissimi atleti impegnati nelle varie categorie dell’atletica leggera. Da dirigente regionale e provinciale ha rappresentato un serio punto di riferimento per lo sviluppo di questo sport nella provincia di Vibo Valentia e per tutta la regione Calabria, diventando orgoglio della presidenza regionale affidata a Oreste Granillo, Mimmo Praticò, Maurizio Condipodero e altri. Ha rivestito la carica di fiduciario tecnico regionale della Fidal Calabria, dirigendo il settore tecnico regionale che ha portato tanti atleti fondisti, mezzofondisti e velocisti alla ribalta nazionale.

A Vibo Valentia è cresciuto nella società Fiamma, di cui era segretario nazionale Sandro Giorgi, dirigente nazionale della Fidal.

Il legame con la Fiamma Vibo

Pasquale Mazzeo ha mantenuto per lunghi anni alto il vessillo dell’atletica leggera vibonese che, grazie all’impegno e alle capacità organizzative del mai dimenticato segretario provinciale della Fiamma, Lillo Mazzotta, ha permesso agli atleti vibonesi di primeggiare in molti settori, in primis nel fondo e mezzofondo e poi nel giavellotto, nel martello e nei 100 metri piani.

Con Pasquale Mazzeo hanno esaltato il mondo dell’attività agonistica calabrese a partire dagli anni ’70 altri vibonesi e tra questi anche un altro campione italiano del mezzofondo, Franco Valente di Cessaniti, e poi ancora Abramo Telesa di San Nicola da Crissa, Michele Solano, Franco Prestia, Bice Bisogni di Vibo Valentia e altri campioni dello scenario agonistico.

Oggi l’ultimo saluto

Con la scomparsa di Pasquale Mazzeo va in archivio una delle pagine più esaltanti della straordinaria storia dello sport atletico vibonese che ha raggiunto a più riprese il vertice delle classifiche italiane.

L’ultimo saluto avverrà oggi pomeriggio, venerdì 3 luglio, alle ore 16.30, nella chiesa Gesù Salvatore di Vena di Ionadi. A salutarlo saranno in tanti e tra questi ex campioni dello sport dell’atletica leggera calabrese. Alla famiglia tutta il cordoglio della Vibo Valentia che non lo ha mai dimenticato.