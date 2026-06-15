Prosegue alla Casa circondariale di Vibo Valentia il cammino di “Musica Oltre”, il progetto promosso dal Conservatorio statale di musica “Fausto Torrefranca”, in collaborazione con Promocultura Ets e i Soroptimist Club della Calabria, realizzato in sinergia con la direzione dell’istituto penitenziario guidato da Angela Marcello.

L’ultimo appuntamento, intitolato “Musiche per i corti”, ha offerto un originale momento di confronto attraverso il linguaggio del cinema e della musica. Guidati dal compositore e docente Antonio Fresa e da Davide Rotella, i partecipanti hanno assistito alla proiezione di una selezione di cortometraggi accomunati dalla capacità di affrontare temi universali come fragilità, identità, scelte personali e silenzio interiore.

Ogni proiezione è stata seguita da un confronto aperto che ha trasformato la semplice visione in un’esperienza condivisa, favorendo riflessioni e dialogo a partire dalle suggestioni suscitate dalle immagini, dalle colonne sonore e dalla narrazione. Un percorso partecipato che ha fatto dell’ascolto reciproco uno strumento di incontro e crescita.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto “Musica Oltre”, nato con l’obiettivo di utilizzare la cultura e la pratica musicale come strumenti di partecipazione e sviluppo personale all’interno del contesto penitenziario.

A sottolinearne il significato è Tommaso Rotella, responsabile del progetto: «Ogni appuntamento conferma quanto la musica e l’arte possano diventare occasioni autentiche di incontro e di dialogo». Rotella evidenzia inoltre come «l’interesse e la partecipazione registrati durante le attività dimostrano il valore di un percorso che mette al centro la persona e la possibilità di costruire momenti di condivisione attraverso il linguaggio universale della cultura».

Il percorso proseguirà domani, martedì 16 giugno, con un appuntamento dedicato alla Festa della Musica, la manifestazione internazionale che ogni anno celebra il valore della musica come strumento di incontro tra persone, culture e generazioni.

Protagonisti dell’iniziativa saranno il violoncellista Emilio Mottola e il pianista Gennaro Musella, docenti del Conservatorio “Fausto Torrefranca”, che porteranno all’interno della struttura un programma pensato per condividere con i detenuti l’esperienza dell’ascolto dal vivo e la forza comunicativa della musica.

Giunto alla sua quarta edizione, “Musica Oltre” continua a rappresentare una delle esperienze più significative attraverso cui il Conservatorio di Vibo Valentia sviluppa il proprio impegno culturale e sociale sul territorio, confermando una visione della formazione musicale capace di uscire dai luoghi tradizionali della didattica per incontrare realtà e comunità differenti.

Un percorso reso possibile grazie alla collaborazione della Casa circondariale di Vibo Valentia e alla disponibilità della direttrice Angela Marcello, che negli anni ha sostenuto con attenzione iniziative capaci di portare cultura e musica all’interno dell’istituto, favorendo concrete occasioni di partecipazione, incontro e crescita personale.