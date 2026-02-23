La nuova classe di studi istituita all’interno della sede di palazzo San Giuseppe dalla scuola di alta formazione sarà guidata dalla maestra Giusy Alessi
Il Cantiere musicale internazionale Aps di Mileto amplia il suo raggio d'azione è istituisce la prima classe di Organo liturgico del territorio. L'annuncio arriva da parte dal noto maestro di pianoforte Roberto Giordano, “padre” fondatore e attuale direttore artistico della scuola di alta formazione con sede a palazzo San Giuseppe, annualmente meta di studenti provenienti non solo dal Vibonese e da altre province calabresi, ma anche da altre regioni d'Italia e dall'estero. «Con l'attivazione della nuova classe di studi - afferma al riguardo il pianista di fama internazionale miletese - si intende così rispondere a un’esigenza divenuta sempre più attuale, ovvero quella di formare organisti in grado di animare lef unzioni liturgiche che si svolgono annualmente nelle varie chiese parrocchiali della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea. Il corso, al tempo stesso, si propone di avvicinare gli allievi al repertorio organistico storico, fondamentale anche per altre aree della formazione strumentale e vocale». L'avvio delle apposite lezioni è previsto per il prossimo mese di marzo. La nuova classe sarà guidata dalla maestra Giusy Alessi, diplomata in Pianoforte, Organo e Didattica della musica presso il conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria. «L’iniziativa - così come sottolinea in conclusione lo stesso maestro Giordano - rappresenta un’importante occasione per quanti desiderano accostarsi a una formazione strutturata di questo strumento».