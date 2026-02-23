Il Cantiere musicale internazionale Aps di Mileto amplia il suo raggio d'azione è istituisce la prima classe di Organo liturgico del territorio. L'annuncio arriva da parte dal noto maestro di pianoforte Roberto Giordano, “padre” fondatore e attuale direttore artistico della scuola di alta formazione con sede a palazzo San Giuseppe, annualmente meta di studenti provenienti non solo dal Vibonese e da altre province calabresi, ma anche da altre regioni d'Italia e dall'estero. «Con l'attivazione della nuova classe di studi - afferma al riguardo il pianista di fama internazionale miletese - si intende così rispondere a un’esigenza divenuta sempre più attuale, ovvero quella di formare organisti in grado di animare le f unzioni liturgiche che si svolgono annualmente nelle varie chiese parrocchiali della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea. Il corso, al tempo stesso, si propone di avvicinare gli allievi al repertorio organistico storico, fondamentale anche per altre aree della formazione strumentale e vocale». L'avvio delle apposite lezioni è previsto per il prossimo mese di marzo. La nuova classe sarà guidata dalla maestra Giusy Alessi, diplomata in Pianoforte, Organo e Didattica della musica presso il conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria. «L’iniziativa - così come sottolinea in conclusione lo stesso maestro Giordano - rappresenta un’importante occasione per quanti desiderano accostarsi a una formazione strutturata di questo strumento».