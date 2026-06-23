Una serata all’insegna del talento quella che si è svolta presso il teatro comunale di Vibo Valentia, dove l’associazione Arte e Danza “Margot Fontayn”, sapientemente diretta dalla maestra di danza Graziella Teti, ha messo in scena uno spettacolo capace di unire tecnica, arte ed emozione davanti a un folto ed entusiasta pubblico che ha accompagnato con scroscianti applausi tutte le esibizioni.

Dopo la suggestiva sezione di danza aerea, coreografata dall’insegnante Lorenzo Mignolo, nel corso della quale gli allievi hanno dato vita a figure spettacolari, sospese tra cielo e sogno, che hanno entusiasmato gli spettatori, è stata la volta della performance dei bambini, accompagnati dagli allievi dei corsi superiori. Particolarmente emozionante è stato il momento dedicato alle diplomande Sara Falduto e Fatima Mignolo, protagoniste di due intense interpretazioni accomunate dal tema della libertà in cui ogni momento raccontava il desiderio di emancipazione e di conquista della propria identità.

Non meno coinvolgente è stata l’esibizione di Fatima Mignolo con“Mare Fuori”, una coreografia potente e toccante che ha saputo tradurre in danza il bisogno universale di libertà, speranza e rinascita. Due lavori di grande spessore artistico che hanno rappresentato il coronamento di anni di studio, sacrificio e passione. A seguire, il pubblico è stato trasportato nel meraviglioso mondo delle fiabe, un viaggio incantato attraverso storie, sogni e fantasia. I più piccoli hanno saputo interpretare con naturalezza i personaggi delle favole più amate regalando momenti di pura magia. Costumi curatissimi, scenografie suggestive e una narrazione coinvolgente hanno valorizzato il meticoloso lavoro degli allievi conquistando l’emozione del pubblico

La serata è poi proseguita con un allegro e coinvolgente tributo a Raffaella Carrà, interpretato dal gruppo degli allievi più piccoli: un’esplosione di energia, colore e simpatia che ha riportato in scena l’allegria e la vitalità di una indimenticabile icona della televisione italiana. Gran finale con il celebre musical “Cats”, in cui gli allievi si sono completamente immersi nei celebri personaggi del musical con coreografie dinamiche, costumi affascinanti e una straordinaria coesione di gruppo. Il saggio 2026 dell’associazione “Margot Fontayn” si è così confermato non solo come vetrina di talento, ma soprattutto come una celebrazione dell’arte, della passione e della crescita personale che solo la danza sa dare. Una serata di grande spettacolo che ha reso di orgogliosi insegnanti, famiglie e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.