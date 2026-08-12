Il centro storico di Arena torna a riempirsi di sapori, musica e tradizioni per la XV edizione dello ZiccaJancaFest, in programma questa sera, mercoledì 12 agosto. La manifestazione, organizzata dal Comune e dalla Pro Loco, propone anche quest’anno una formula che unisce la valorizzazione delle produzioni locali alla scoperta del borgo e all’intrattenimento, con il concerto di Shade come appuntamento principale della serata.

La festa prenderà il via alle 20, quando le vie del centro storico diventeranno il percorso di una degustazione itinerante dedicata soprattutto alla Zicca Janca, il caratteristico fagiolo bianco autoctono di Arena, divenuto nel tempo uno dei simboli dell’identità agricola e gastronomica del paese.

La Zicca Janca protagonista tra le vie del borgo

Dalla forma tondeggiante e dal sapore delicato, il legume sarà proposto in diverse preparazioni della tradizione e in alcune rivisitazioni: dai maccarruna all’insalata con cipolla di Tropea, passando per crostini con crema di fagioli e abbinamenti con cotiche, salsiccia, peperoncino e crema di ’nduja. Ad affiancarlo ci saranno vino, zeppole, pannocchie e altre specialità del territorio.

La proposta gastronomica sarà però soltanto una delle componenti della manifestazione. Il percorso attraverserà gli angoli più caratteristici del centro storico, accompagnando residenti e visitatori tra esposizioni di artigianato locale, laboratori e iniziative dedicate alla cultura e alle tradizioni del territorio.

Una formula ormai consolidata che nelle precedenti edizioni ha richiamato migliaia di persone nel borgo medievale, facendo dello ZiccaJancaFest non soltanto un appuntamento gastronomico, ma anche un'occasione per valorizzare il patrimonio storico e architettonico di Arena.

Nel corso della serata tornerà anche lo spettacolo itinerante dei tamburi, altro elemento caratteristico della festa, che accompagnerà il pubblico lungo le vie del paese. L’obiettivo degli organizzatori è quello di trasformare ancora una volta il centro storico in un grande spazio di incontro, facendo conoscere le produzioni locali e, contemporaneamente, offrendo una vetrina all’identità culturale arenese.

Alle 22.30 il concerto di Shade

Dalla tradizione gastronomica si passerà quindi alla musica. Alle 22.30 salirà sul palco Shade, nome d’arte di Vito Ventura, rapper, freestyler e doppiatore torinese tra i nomi più conosciuti della scena pop-rap italiana degli ultimi anni.

La sua carriera ha avuto origine nel mondo delle battle di freestyle: già giovanissimo si era fatto conoscere nei contest nazionali, fino alla vittoria, nel 2013, della seconda edizione di MTV Spit, competizione televisiva dedicata al freestyle e condotta da Marracash.

Negli anni successivi Shade ha raggiunto il grande pubblico attraverso uno stile caratterizzato da ironia, giochi di parole e contaminazioni tra rap e pop. Tra i brani che hanno segnato maggiormente il suo percorso c’è “Bene ma non benissimo”, certificato doppio platino, insieme a “Irraggiungibile”, realizzato con Federica Carta.

Proprio con Federica Carta, nel 2019, il rapper ha partecipato anche al Festival di Sanremo con il brano “Senza farlo apposta”. Alla carriera musicale Shade ha affiancato inoltre diverse esperienze nel doppiaggio.

La presenza dell’artista torinese rappresenta il principale momento spettacolare della quindicesima edizione, inserendosi in una manifestazione che negli anni ha progressivamente ampliato il proprio richiamo senza perdere il legame con il prodotto dal quale prende il nome.

Dopo il concerto il dj set di Jaro

La serata non si concluderà con l’esibizione di Shade. Dopo il concerto spazio al dj set di Jaro, che accompagnerà il pubblico nella parte finale della notte.

Lo ZiccaJancaFest torna così a mettere insieme due anime apparentemente lontane: da un lato il recupero e la promozione di un prodotto profondamente legato alla storia agricola di Arena, dall’altro una proposta musicale pensata per richiamare soprattutto il pubblico più giovane.

Dalle 20 fino a tarda sera, il borgo sarà quindi attraversato da degustazioni, artigianato, spettacoli itineranti e musica, con la Zicca Janca ancora una volta al centro di una manifestazione nata per valorizzare uno dei prodotti più rappresentativi del territorio e, insieme ad esso, il centro storico e le tradizioni di Arena.