Il nuovo servizio dell’organizzazione di volontariato sarà presentato lunedì 21 settembre nella sede ristrutturata di via Conte d’Apice. L’immobile era stato donato all’associazione dal medico vibonese Pasquale Napoli

Un nuovo spazio dedicato all’ascolto, all’accoglienza e all’orientamento sociale apre nel centro storico di Vibo Valentia. Lunedì 21 settembre, alle ore 17.30, sarà inaugurato il Punto di Ascolto Sociale dell’associazione La Goccia ODV, nella sede di via Conte d’Apice.

L’apertura arriva al termine dei lavori di ristrutturazione dell’immobile destinato a ospitare il servizio. Lo stabile era stato donato alcuni anni fa all’associazione dal medico chirurgo vibonese Pasquale Napoli, con l’obiettivo di mettere a disposizione della comunità uno spazio per attività di carattere sociale.

Ascolto e orientamento per chi è in difficoltà

Il nuovo Punto di Ascolto sarà presentato dal presidente de La Goccia ODV Michele Napolitano, insieme ai soci e ai volontari dell’associazione. L’obiettivo è creare un luogo nel quale i cittadini possano trovare informazioni, orientamento e un primo supporto davanti a situazioni di bisogno sociale, oltre a indicazioni sui servizi e sulle opportunità disponibili sul territorio.

L’iniziativa rientra nel progetto “Partiamo dall’Apice”, sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con decreto direttoriale numero 359 dell’11 dicembre 2025.

Nel corso dell’inaugurazione sarà inoltre presentata la Carta dei Servizi, predisposta dal gruppo di lavoro dell’associazione per raccogliere le informazioni sulle attività offerte, sulle modalità di accesso e sui servizi rivolti alla cittadinanza.

L’apertura della sede di via Conte d’Apice non comporterà lo spostamento delle altre iniziative portate avanti da La Goccia ODV. Le attività continueranno infatti a svolgersi anche nella fattoria didattica Junceum, in località Cancello Rosso, che resterà il punto di riferimento per i percorsi e i progetti già promossi dall’associazione.

All’inaugurazione di lunedì, prevista alle 17.30, sono stati invitati rappresentanti delle istituzioni, associazioni e cittadini.