Al via le domande per partecipare all’Avviso pubblico della Regione “Progetto Includi Calabria” per aiutare i nuclei familiari con figli affetti dallo spettro autistico

La Regione Calabria, lo scorso 17 dicembre 2022, ha pubblicato il “Progetto Includi Calabria” finalizzato anche al sostegno di famiglie in cui sono presenti figli con autismo. “L’Ambito territoriale di Vibo Valentia, per il tramite del Comune capofila di Vibo Valentia – informano il sindaco Maria Limardo e l’assessore alle Politiche sociali Rosa Chiaravalloti – ha provveduto a pubblicare, in data 19 dicembre 2022, “Avviso pubblico per la concessione di contributi alle persone con disturbi dello spettro autistico”, con ciò dando la possibilità, alle famiglie, di poter presentare la domanda di accesso al detto contributo secondo le modalità meglio specificate nell’avviso stesso. L’avviso è visionabile e scaricabile, unitamente alla modulistica, sulla home page del Comune di Vibo Valentia.



«I richiedenti in possesso dei requisiti previsti dall’avviso – spiega ancora l’assessore – saranno ammessi al rimborso delle spese sostenute per la fruizione di servizi erogati da operatori pubblici o privati o da strutture pubbliche o private che applicano metodi mirati ad intervenire sulle problematiche della persona con Dsa per migliorarne la capacità di adattamento alla vita quotidiana, in coerenza con le raccomandazioni dettate dalle Linee Guida 21 (Lg21) sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti dell’Istituto superiore di sanità in materia di interventi non farmacologici». Le domande, unitamente alla documentazione richiesta, dovranno pervenire mediante comunicazione al Comune di Vibo Valentia capofila dell’Ambito territoriale a mezzo pec ats.vibovalentia@pec.comune.vibovalentia.vv.it entro le ore 18 del 15 febbraio 2023 per le spese sostenute nell’anno 2022 e dalle ore 9 dell’1 marzo 2023 alle ore 18 del 15 novembre 2023. [Continua in basso]

Si ricorda che fanno parte del suddetto Ambito territoriale, oltre al Comune capofila di Vibo Valentia, anche i Comuni di Filadelfia, Filogaso, Francavilla Angitola, Francica, Ionadi, Maierato, Mileto, Monterosso Calabro, Pizzo, Polia, San Costantino, San Gregorio d’Ippona, Sant’Onofrio, Stefanaconi. Il Comune capofila, acquisite e verificate le istanze pervenute, procederà alla valutazione delle stesse stilando apposito elenco degli ammessi al beneficio sulla scorta del possesso dei requisiti indicati nell’avviso e nel rispetto delle risorse previste dal Progetto regionale. Per meglio facilitare la consultazione delle comunicazioni di Ambito, l’assessore informa che è attiva da giorno 11 gennaio 2023, sulla pagina web del Comune di Vibo Valentia, una sezione dedicata nella quale verranno inserite tutte le attività dell’Ats.

