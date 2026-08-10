Cresce l’attesa per uno degli appuntamenti più sentiti dell’estate vibonese. Lunedì 10 agosto, a partire dalle ore 20, il borgo di Brattirò, nel comune di Drapia, ospiterà la tradizionale Sagra del vino, un evento che ogni anno richiama residenti, turisti e appassionati delle eccellenze enogastronomiche calabresi. La manifestazione, organizzata dall’associazione Enotria e dall’Aps Ragazzi di Brattea, nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio vitivinicolo locale e mantenere vive le tradizioni che da sempre caratterizzano il territorio. Protagonista assoluto della serata sarà il vino locale (offerto gratuitamente) accompagnato da un ricco percorso gastronomico dedicato ai sapori della tradizione calabrese. Un’occasione per riscoprire l’autenticità della cucina del territorio in un clima di festa e convivialità. Ad animare le vie del borgo sarà la coinvolgente street band Senta Se, che con la sua musica itinerante accompagnerà il pubblico fin dall’inizio della manifestazione, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. A seguire saliranno sul palco gli Officina Kalabra, tra i gruppi più apprezzati della musica popolare calabrese, pronti a regalare uno spettacolo di grande energia tra ritmi tradizionali, canti e balli che coinvolgeranno il pubblico fino a tarda serata. La Sagra del vino rappresenta molto più di un appuntamento enogastronomico: è una festa che celebra l’identità di Brattirò, promuove le produzioni locali e rafforza il senso di appartenenza della comunità, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica nel cuore della Calabria. L’invito degli organizzatori è rivolto a cittadini e turisti: lunedì 10 agosto, dalle ore 20, Brattirò aspetta tutti per una serata all’insegna del buon vino, dei sapori della tradizione e della migliore musica popolare, con la street band Senta Se e il concerto degli Officina Kalabra.