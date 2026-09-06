La XI edizione di “Bratiria nta chiazza” ha animato il borgo di Drapia con spettacoli, musica e laboratori per bambini. Il festival torna protagonista nel nuovo appuntamento con il nostro format
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L’associazione culturale “Le Tarme” ha organizzato anche quest’anno l’XI edizione di “Bratiria nta chiazza”, il festival dedicato agli artisti di strada, al teatro popolare e alle tradizioni del territorio. Per una sera, le piazze del borgo di Brattirò di Drapia (VV) si sono trasformate in palcoscenici a cielo aperto, ospitando spettacoli di burattini, giocoleria, equilibrismo, clown, circo-teatro e musica popolare. Protagonisti della manifestazione sono stati artisti provenienti da Calabria, Sicilia, Puglia e Francia, in un programma pensato per favorire l’incontro e lo scambio tra culture, linguaggi e generazioni. Il racconto della manifestazione sarà al centro del nuovo appuntamento con LaC Storie, in onda domenica 6 settembre alle ore 12:00 su LaC Tv.
Particolare attenzione è stata dedicata anche ai bambini, con laboratori di marionette, circo e musica. Un percorso pensato per coinvolgere i più piccoli non soltanto come spettatori, ma come veri protagonisti e partecipanti attivi del festival. “Bratiria nta chiazza” ha così rinnovato una formula capace di intrecciare arte, tradizione, cultura e valorizzazione del territorio, trasformando gli spazi del borgo in luoghi di incontro, condivisione e partecipazione. Una manifestazione che, attraverso il linguaggio universale dell’arte e dello spettacolo, continua a mantenere vivo il legame con le radici, la memoria e l’identità locale.