Dal 25 al 27 settembre torna uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dell’entroterra di Tropea-Capo Vaticano. Processione, Giganti e concerti: domenica gran finale con l’ex voce dei Nomadi Danilo Sacco e lo spettacolo pirotecnico

Dal culto secolare alla tradizionale fiera, passando per i Giganti, la musica e la solenne processione. Brattirò si prepara a celebrare i Santi Medici Cosma e Damiano con tre giornate di festa, dal 25 al 27 settembre, che uniranno fede, storia e spettacolo in uno degli appuntamenti religiosi più radicati dell’entroterra di Tropea-Capo Vaticano.

Una devozione che nel piccolo centro del Vibonese viene tramandata da secoli. Le tracce documentarie disponibili riportano infatti al XV secolo l'esistenza a Brattirò di una prebenda dedicata ai due Santi Martiri, nella quale sorgeva una cappella oggi inglobata nella chiesetta conosciuta come “di Santicocimeu”, costruita nel 1929. Ancora più significativo è il riferimento alla tradizionale fiera di tre giorni, già attestata nel 1720 come una consuetudine esistente da tempo. Nella chiesa parrocchiale viene inoltre custodita una reliquia dei Santi Medici proveniente da Roma.

Cosma e Damiano, secondo la tradizione, erano due medici originari della Cilicia che esercitavano senza chiedere compensi, da qui la definizione di “anargiri”. Martirizzati agli inizi del IV secolo, divennero nel tempo simbolo della cura del corpo e dell'anima e il loro culto si diffuse ampiamente nel mondo cristiano.

Tre giorni tra fiera, Giganti e concerti

Le celebrazioni religiose prenderanno il via già il 18 settembre con la novena, mentre venerdì 25 settembre comincerà il programma civile. Tornerà la tradizionale fiera e per le vie del paese sfileranno il gruppo folkloristico “I Giganti” Città di Mesiano dei Fratelli Monteleone insieme ai Giganti di Brattirò. Saranno inoltre visitabili la mostra fotografica dedicata ai Santi Medici e la storica chiesetta di Santicocimeu.

Nel pomeriggio spazio anche ai più piccoli con una caccia al tesoro, mentre alle 22 sarà la volta del concerto dei Little Tony Family. Sabato 26 settembre si rinnoveranno gli appuntamenti con la fiera, i Giganti e la mostra fotografica. In serata, sempre alle 22, sul palco saliranno i Destinazione ’90, con un repertorio dedicato ai successi del decennio.

Il momento culminante arriverà domenica 27 settembre. Alle 10 è prevista la Messa solenne, seguita dalla tradizionale processione. Nel pomeriggio si terranno l'asta delle offerte votive e le sfilate del Complesso Bandistico “Diego Taverniti” – Città di Limbadi.

Alle 22 il concerto di Danilo Sacco, già voce dei Nomadi e oggi solista, chiuderà il programma musicale. A seguire il tradizionale spettacolo pirotecnico affidato alla Di Matteo Fireworks Events di Sant'Antimo. L'illuminazione delle vie sarà invece curata dalla ditta Pugliese Francesco di Cessaniti.

«Il cuore dell'identità di Brattirò»

La festa è organizzata dalla parrocchia San Pietro Apostolo, guidata da don Sergio Meligrana, insieme al Comitato Festa 2026 presieduto da Maria Domenica Vallone.

«La Festa dei Santi Medici non è una semplice ricorrenza – sottolinea Vallone – ma il cuore pulsante, fiero e indissolubile dell'identità di Brattirò. È un patrimonio vivo di fede, memoria e appartenenza che attraversa i secoli, resiste al tempo e unisce le generazioni».

Un legame che la comunità continua così a rinnovare anno dopo anno, mantenendo al centro la devozione verso Cosma e Damiano ma accompagnandola con le espressioni più popolari della festa: la fiera, i Giganti, la musica e lo spettacolo pirotecnico. Tre giorni nei quali Brattirò torna a riunire residenti, emigrati, fedeli e visitatori attorno a una tradizione che rappresenta una parte profonda della sua identità.