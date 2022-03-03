L’iniziativa messa in campo dalle associazioni ha raccolto ampio consenso. Da tanti ragazzi l’invito al dialogo per costruire un mondo di pace

I colori della pace in piazza a Briatico e un ulteriore appello al dialogo. La città del mare si stringe attorno alla popolazione ucraina, coinvolta in un conflitto storico quanto terribile con la Russia. La follia della guerra sta seminando distruzione annullando vite e intere città. Un accorato messaggio di unità parte anche dal centro vibonese, su iniziativa di Pro loco di Briatico, la parrocchia e Comune Briatico. Un invito accolto a pieno da Libera, Dopo mamma e papà, asd Briatico, Aido Briatico, Coldiretti, delegazione comunità ucraina, Associazione commercianti e liberi professionisti, Officina fotografica, Croce rossa e diversi altri sodalizi attivi nella provincia. E soprattutto dai cittadini e dalle scuole: «Quanto sta accadendo – ha detto il sindaco Lidio Vallone – è una tragedia immane, ci auguriamo di vero cuore che tutte le mediazioni abbiano la loro efficacia». [Continua in basso]

Briatico dice No alla guerra

La partecipazione è stata compatta e il primo cittadino ha voluto evidenziare la presenza di tanti giovani: «Sono commosso nel vedere tanti bambini e ragazzi esprimere dissenso alla guerra. Testimonia la solidarietà e l’amore di questa città nei confronti di chi soffre».

L’invito all’accoglienza

Quello che ci viene mostrato oggi tramite i social, le tv e i giornali, è un popolo orgoglioso che resiste alle violenze. Ma è in parte in fuga. Tante donne e i loro figli piccoli cercano riparo dalla guerra: «Qui sono sicuramente presenti cittadini originari dell’Ucraina. Vogliamo dimostrare il nostro affetto ma non solo. La città di Briatico è pronta ad accogliere i vostri parenti, i vostri bambini». E rivolgendosi alla cittadinanza ha invitato: «Manifestate la vostra disponibilità ad accogliere, come avete sempre fatto».



Il sindaco Vallone ha poi evidenziato l’importanza della manifestazione concretizzata in piazza IV Novembre: «Non è stata una iniziativa unilaterale ma è frutto dell’impegno sinergico tra le associazioni. È un segno di grande civiltà». Nel corso dell’iniziativa non sono mancati gli interventi dei ragazzi. Appelli a superare le tensioni, a evitare ulteriori morti, a costruire un futuro di pace.