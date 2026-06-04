Fiori, arte e tradizioni hanno trasformato il piccolo centro montano in una meta da scoprire. La prima cittadina Rossana Tassone: «La felicità delle persone che visitano il nostro paese non ha prezzo». Nuovi appuntamenti già fissati a luglio, agosto e settembre

Partecipazione, entusiasmo e unanimi apprezzamenti hanno caratterizzato la prima edizione di “Brognaturo Borgo Fiorito”, l’iniziativa che ha trasformato il centro delle Serre in un itinerario fatto di colori, bellezza e valorizzazione del territorio. Un evento che ha richiamato numerosi visitatori e visitatrici, offrendo loro l’opportunità di scoprire il paese attraverso un percorso capace di coniugare arte, tradizioni e spirito di comunità.

A conclusione della manifestazione, la sindaca Rossana Tassone ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a quanti hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, evidenziando il ruolo delle associazioni e dei cittadini che hanno partecipato attivamente alla realizzazione del progetto.

«Desidero ringraziare Franco Tassone per la proposta progettuale, l’Associazione Brognaturo Sset per lo straordinario lavoro svolto e per la determinazione nel portare avanti un progetto comunitario e di bellezza fuori dai classici schemi della sagra di paese. Il presidente del Consiglio comunale Adriano Renda, per l’impegno assunto nel creare una sinergia di co-progettazione, organizzazione e collaborazione tra Ente, associazione Brognaturo Sset e le associazioni del territorio per la riuscita del progetto. La Pro Loco Damiano Valente, l’Associazione Ntramenti e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento. Grazie al loro contributo, Brognaturo si presenta oggi più bello, più curato e ancora più accogliente».

La forza della collaborazione tra associazioni e comunità

Uno degli aspetti più apprezzati dell’iniziativa è stata la collaborazione tra le diverse realtà associative del territorio. Una menzione speciale è stata infatti riservata alla sinergia nata tra la già citata Brognaturo Sset, la Pro Loco Damiano Valente e l’Associazione Ntramenti, che ha consentito di trasformare la visita guidata in un vero e proprio racconto del territorio.

Arte, storia, cultura e tradizioni locali si sono intrecciate lungo il percorso, offrendo ai visitatori un’esperienza coinvolgente e permettendo loro di conoscere più da vicino l’identità e le radici del paese.

Un riconoscimento particolare è stato rivolto anche ai tanti cittadini e cittadine che, durante la manifestazione, si sono trasformati in autentiche guide del territorio, accogliendo gli ospiti con entusiasmo e accompagnandoli nelle diverse aree del borgo.

«Che bella accoglienza, che bel paese»

Tra i ricordi più significativi lasciati dall’evento vi sono le parole pronunciate dai numerosi visitatori arrivati da fuori paese. Un commento che, secondo l’amministrazione comunale, rappresenta il risultato più importante raggiunto dalla manifestazione.

«Che bella accoglienza, che bel paese!». Una frase semplice, ma capace di racchiudere il senso del lavoro svolto nei mesi precedenti e l’impegno condiviso da associazioni, volontari e cittadini.

Per la sindaca Rosana Tassone, vedere così tante persone visitare Brognaturo ha rappresentato «la dimostrazione concreta della bontà del percorso intrapreso e dell’importante lavoro realizzato in questi mesi», un risultato che incoraggia amministrazione, associazioni e comunità a proseguire con ancora maggiore entusiasmo.

Un progetto destinato a proseguire durante l’anno

“Brognaturo Borgo Fiorito” non resterà un appuntamento isolato. L’iniziativa è infatti destinata a svilupparsi nel corso dell’anno attraverso nuove tappe già programmate nei mesi di luglio, agosto e settembre.

«Siamo solo all’inizio di un percorso – ha evidenziato la sindaca Rosana Tassone –. La partecipazione registrata all’inaugurazione nonostante il ponte ed eventi in tanti paesi ci spinge a fare ancora di più nei prossimi appuntamenti, continuando a valorizzare il nostro paese, a coinvolgere la comunità e a offrire ai visitatori e visitatrici occasioni sempre nuove per conoscere e apprezzare Brognaturo».

L’obiettivo è quello di consolidare un progetto capace di promuovere il territorio attraverso la partecipazione collettiva, rafforzando il senso di appartenenza della comunità e rendendo il borgo sempre più attrattivo agli occhi di chi arriva da fuori.