Le immagini riprese questa mattina mostrano ciò che resta dopo il vasto incendio che, per l’intera giornata di ieri e durante la notte, ha devastato la località Torre Galli, nel territorio comunale di Drapia. La collina appare completamente annerita dal fuoco, in uno scenario di profonda desolazione.

Le fiamme hanno percorso e distrutto ettari macchia mediterranea, lasciando dietro di sé vegetazione incenerita e terreni ridotti in cenere. Un fronte particolarmente esteso, che ha richiesto uno sforzo enorme da parte dei Vigili del fuoco, impegnati per ore nel tentativo di contenere l’avanzata del rogo e completare le operazioni di spegnimento.

Oltre 40 interventi nel Vibonese

Quello di Torre Galli è stato soltanto uno dei numerosi incendi che nelle ultime ore hanno interessato la provincia di Vibo Valentia. Dalle ore 20 del 19 luglio, gli uomini del Comando provinciale dei Vigili del fuoco hanno effettuato oltre 40 interventi, rispondendo senza sosta alle richieste provenienti da diverse aree del territorio.

Oltre che a Drapia, le maggiori criticità sono state registrate a Zungri, Zaccanopoli, Briatico e San Costantino Calabro, dove le fiamme hanno interessato anche l’isola ecologica. Altri interventi si sono resi necessari nelle zone di Mesima e Stefanaconi e nei territori di Filadelfia e Soriano Calabro.

Il dispositivo di soccorso continua a essere potenziato attraverso il richiamo in servizio del personale libero dal turno. Una misura necessaria per garantire una risposta alle numerose richieste di intervento, che non si sono mai interrotte e continuano ad arrivare anche nella giornata di oggi.